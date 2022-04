Lewis Hamilton, reacție dură la adresa unei reguli din Formula 1. De șapte ori campion mondial, pilotul britanic nu are un start de sezon prea grozav. Duminică, în Marele Premiu al Australiei, Hamilton a obținut doar locul 4, într-o cursă câștigată de pilotul Ferrari, Charles Leclerc. Dar Lewis Hamilton are și o problemă cu șefii „Marelui Circ” care au decis să readucă în atenție o regulă existentă din 2004.

Lewis Hamilton, reacție dură la adresa unei reguli din Formula 1. Septuplul campion mondial are un început de sezon problematic. El nu se împacă mai deloc cu noul monopost Mercedes, pe care îl controlează cu dificultate. Hamilton a terminat pe locul 4 cursa de pe circuitul din Melbourne, în urma coechipierului său, George Russell.

Întrecerea din Australia a fost dominată de monegascul Charles Leclerc, de la Ferrarri, care a fost urmat de mexicanul Sergio Perez, de la Red Bull. Campionul mondial en-titre, belgianul Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în turul 39, el fiind la al doilea asemenea incident în primele trei curse ale sezonului. La Melbourne Park s-a înregistrat o audienţă de aproape 420.000 de spectatori în acest week-end, un record atât în Formula 1, cât şi în sportul australian.

Lewis Hamilton este nemulțumit de performanțele noului monopost Mercedes, pe care îl pilotează cu greutate. El și-a caracterizat actuala mașină ca fiind „dușmănoasă ca o viperă”.

„Cred că astăzi am scos maximum din acest monopost. Am simțit că a fost ceva în plus în privința mașinii, ăsta e lucrul pozitiv.

În același timp, sunt frustrat că am reușit să obțin atât de puțin. Problema este că, atunci când forțezi acest monopost puțin mai mult, este dușmănoasă, e ca o viperă sau ca un șarpe cu clopoței. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Trebuie să găsesc nivelul optim și să văd cât de mult pot să forțez”, a declarat Hamilton după calificările de la Melbourne.