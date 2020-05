Leonard Miron, diagnostic crunt din partea medicilor. Ce a aflat după ce i s-a spus că are cancer

Printre primele vedete postdecembriste ale micului ecran s-a numărat și Leonard Miron. După o luptă grea cu cancerul, asupra fostului prezentator TV s-a abătut un alt necaz.

Leonard Miron a primit un diagnostic crunt din partea medicilor

Leonard Miron a fost diagnosticat cu noul virus. Fostul prezentator și iubitul lui spaniol, Miguel, s-au infectat în timpul unei croaziere, cei doi fiind mari amatori de călătorii. Vedeta i-a povestit lui Cristi Brancu faptul că și-a făcut două teste, cel de COVID și cel imunologic. Acesta, împreună cu partenerul său, au fost asimptomatici.

„Leonard Miron a şocat! Într-o declaraţie exclusivă, el a spus ca şi-a făcut două teste – cel de COVID şi cel imunologic. Primul a ieşit negativ, al doilea pozitiv! Deci a dezvoltat anticorpi pentru COVID, adică a fost infectat. Cei doi au fost plecaţi într-o croazieră care a trecut prin Italia exact când se înregistrau primele victime şi reglementările nu erau aşa de stricte. Când au ajuns acasă, Leo a avut o uşoară răceală, iar Miguel a avut ca o gripă mai serioasă două zile. Şi atât. Aşadar, au fost asimptomatici”, a spus Cristi Brancu pe canalul său de Youtube.

”Soiul rău nu piere!”

Fostul prezentator TV a aflat nu de mult că suferă de aceeași boală care a răpus-o și pe mama sa, în urmă cu cinci ani. Pentru a se pregăti de lupta cu boala, Miron a mers la psiholog: „Nu am făcut chimioterapie pentru a nu-mi distruge organismul. Am ales un tratament revoluționar la Londra, unde doar tumora e radiată. Procedura durează cinci ore, timp în care trebuie să stai nemișcat. În noiembrie 2018 am făcut tratamentul, iar luna trecută analizele au ieșit bine. Soiul rău nu piere!”

Retras de multă vreme din lumina reflectoarelor, acesta a plecat din țară și s-a reprofilat. El locuiește de 16 ani în Marea Britanie, alături de iubitul Miguel.