Leonard Doroftei, schimbat total de când a plecat din România. Cum arată „Moșul” de când locuiește în Canada

Leonard Doroftei, schimbat total de când a plecat din România. Fostul campion mondial la box, categoria semimijlocie, s-a stabilit de câțiva ani în Canada. După falimentul localului său din Ploiești, „Moșu” a decis, împreună cu familia, să traverseze Atlanticul către „țara frunzei de arțar”, acolo unde a și susținut și o bună parte a meciurilor sale ca profesionist. Acolo, Leonard Doroftei a luat-o de la început, dar pe un drum pe care îl știe foarte bine.

Leonard Doroftei, schimbat total de când a plecat din România. Pe 5 ianuarie se vor împlini 20 de ani de când Leonard Doroftei a cucerit titlul WBA la categoria semimijlocie, învingându-l pe argentinianul Raul Balbi într-o confruntare senzațională desfășurată în San Antonio, SUA.

„Moșu” a păstrat centura până în octombrie 2003, când a pierdut-o după ce, în mod controversat, nu a reușit să fie în greutatea categoriei înaintea partidei cu Manuel Calist, ce urma să aibă loc chiar în România. În iulie 2004, Doroftei pierdea singura luptă din cariera de profesionist în fața lui Arturo Gatti, printr-un KO devastator la ficat. Era și ultima bătălie din ring pentru fostul dublu medaaliat olimpic.

Leonard Doroftei a încercat să aibă succes cu un pub pe care l-a deschis în Ploiești, dar nu a reușit din cauza unor probleme cu administrația locală. Dezamăgit, a decis să revină în Canada, în Laval, o suburbie a Montrealului. Acolo, a pornit pe un drum nou, deși e vorba de un lucru pe care-l știe foarte bine. Boxul, doar că din postura de antrenor.

Leonard Doroftei are, la ora actuală, propria sală de box, amenajată deocamdată în garajul unui prieten. O vreme a lucrat într-o sală de sport aparținând unei rude de-ale lui Gigi Becali, dar care s-a închis din cauza pandemiei. Doroftei a reușit să slăbească 20 de kilograme, chiar dacă recunoaște că mănâncă orice.

„M-am redescoperit aici, în Canada. Am slăbit 20 de kilograme numai din mișcare! Am mai umblat puțin și la alimentație, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin.

Înainte de Crăciun m-a invitat Adi Diaconu, fostul campion mondial, la o tăiere de porc, așa, pe stil românesc, la o fermă din zonă. Eu nu m-am băgat la sacrificiu, că n-aș putea să fac asta, m-am dus doar ca martor la nenorocire. Păstrăm obiceiurile de acasă, am băgat frica în canadieni!”, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP.