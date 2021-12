Singura condiție a lui Leonard Doroftei pentru a reveni în România. Ce vis măreț are: „M-am redescoperit!”

Singura condiție a lui Leonard Doroftei pentru a reveni în România. Fostul campion mondial la semiușoară trăiește în Canada de ani buni. După ce a eșuat cu pub-ul pe care-l deschisese în Ploiești, „Moșu” a traversat din nou Oceanul respectând decizia familiei sale. El a recunoscut că a greșit afacerea în care și-a investit banii, iar că acum ar lua-o de la capăt într-un alt domeniu.

Singura condiție a lui Leonard Doroftei pentru a reveni în România. Fostul campion mondial la box a sperat că va trăi liniștit în țara sa de origine după ce a agățat „mănușile-n cui”. Dar „Moșu” a fost nevoit să renunțe la localul pe care îl deschisese în Ploiești, după un scandal cu autoritățile locale.

Leonard Doroftei (51 de ani) a decis, împreună cu familia, să plece în Canada, țara unde a activat ca boxer profesionist vreme de mulți ani. Deși nu a fost încântat de noua traversare a Atlanticului, fostul campion mondial la semiușoară s-a gândit, în primul rând, la binele familiei sale.

„Plecarea în Canada a fost decizie luată în familie, cu toate că mi-aş fi dorit, poate, altceva. Au decis să venim aici. Familia a decis aşa. Am avut datoria să-i urmez. Ani negri au fost în spatele deciziei şi nu m-au ajutat să-i contrazic”, declara Doroftei, la Radio Gold FM, la scurtă vreme după plecarea în Canada.

Dar Leonard Doroftei nu-și găsește pacea în „țara frunzei de arțar”. Îl mistuie dorul de casă, după cum a mărturisit fiind întrebat ce-i lipsește cel mai mult din România.

„Totul! Totul! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!”, a recunoscut fostul pugilist, conform as.ro.