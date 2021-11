Cum a ajuns milionar fiul lui Leonard Doroftei. Din ce a făcut o avere uriașă

Adrian Doroftei, fiul legendarului Leonard Doroftei, se bucură de o viață prolifică peste hotare, după ce el și familia sa au decis să își caute echilibrul dincolo de granițele României. În timp ce tatăl său a făcut performanță în lumea sportului, fiul lui Leonard Doroftei a ajuns milionar, reușind să strângă o avere uriașă la o vârstă fragedă. Tânărul are realizări excepționale.

Determinarea se învață de la vârste fragede, astfel că în familia fostului pugilist Leonard Doroftei nu se poate pune problema de lipsă de ambiție. În timp ce tatăl său și-a arătat talentul în ring, fiul lui Leonard Doroftei a făcut performanță datorită unui alt domeniu de activitate, reușind să devină milionar în Canada. Tânărul a muncit de mic și a reușit să aibă o carieră de succes în ultimii ani, astfel că veniturile sale au crescut considerabil.

Fiul cel mare al lui Doroftei a fost primul care a plecat din țară fără a mai privi înapoi. Inițial el a mers la studii, fiind absolvent al Facultății de Drept. El a lucrat în anii studenției la o companie aeriană din Canada, unde a avut un salariu impresionant. Însă succesul său financiar s-a datorat deciziei de a intra în afaceri.

Primii săi bani pe care a reușit să îi strângă au fost investiți la bursă, iar această decizie a fost una inspirată, de vreme ce, în scurt timp, băiatul a devenit milionar. Tânărul antreprenor se ocupă și de sectorul imobiliar, iar acest lucru îl ajută să ruleze sume mari de bani.

Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream, a declarat Adrian Doroftei pentru Teo Show.