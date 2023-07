Leo Messi, dat de gol de colegii de echipă. Ce cadou le-a făcut după ce a debutat la Inter Miami

Lionel Messi a făcut un gest deosebit pentru colegii de la Inter Miami. El a oferit fiecăruia un cadou special pentru debutul său la formația lui David Beckham. Unul dintre jucători a dezvăluit ce le-a oferit starul argentinian.

După doi ani petrecuți la Paris Saint-Germain, Leo Messi (36 de ani) a început o nouă aventură. Dorit insistent de Al Hilal, dar și de fosta echipă, Barcelona, starul argentinian a ales să joace în SUA, la Inter Miami. Leo Messi a debutat la noua echipă la finalul săptămânii trecute și marchează pe bandă rulantă. După ce a înscris în prima partidă un gol superb, a semnat și prima ”dublă” în partida cu Atlanta United. Dar, pentru a marca debutul la Inter Miami, el le-a făcut un cadou special noilor colegi.

La un interviu acordat după meciul cu Atlanta United, scor 4-0, DeAndre Yedlin l-a dat de gol pe Leo Messi. El a dezvăluit că starul argentinian a făcut un gest minunat pentru debutul la Inter Miami și le-a făcut cadou tuturor colegilor o pereche de căști „Beats by Dre”. Modelul ales a fost unul special, în culorile specifice clubului, roz și negru.

Yedlin has said that Messi gave all his Inter Miami teammates beats headphones in the clubs colours to celebrate their first win together pic.twitter.com/Oqu4WBkek4

— MC (@CrewsMat10) July 26, 2023