De ce a refuzat Lionel Messi o ofertă „monstruoasă”, de 400 de milioane de euro pe an. Un jurnalist celebru a dezvăluit ce priorități are starul argentinian

Lionel Messi este decis să plece în vară de la PSG, când îi expiră contractul, dar încă nu știe destinația. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano susține că starul argentinian nu va ajunge să se dueleze cu Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită pentru că a refuzat oferta de 400 de milioane de euro pe an de la Al Hilal. Campionul mondial își dorește foarte tare să rămână în Europa.

Lionel Messi nu va ajunge să-l înfrunte pe Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Starul argentinian nu vrea să mai rămână la PSG, dar nu va ajunge nici la Al Hilal. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano are informații că atacantul argentinian a refuzat o propunere de vis: 400 de milioane de euro pe an. Contractul lui Cristiano Ronaldo este de „doar” 200 de milioane de euro pe an.

Lionel Messi nu duce lipsă de oferte chiar dacă a refuzat Al Hilal. David Beckham îl așteaptă cu brațele deschide la Inter Miami, echipa lui de MLS, dar atacantul își dorește foarte tare să rămână în Europa.

More on #Messi.

🇪🇺 Leo wants to continue in Europe, at least until Copa América 2024.

🇸🇦 Al-Hilal proposal, more than €400m.

📱 Xavi, calling Leo while Barça wait on FFP to submit a bid.

🔴 PSG offered same salary as this year, but no green light.

🎥 https://t.co/Jy1XXfbpHn pic.twitter.com/rVx2iZlp7k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023