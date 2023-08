Leguma românească pentru care străinii stau la coadă cu TIR-urile. „A fost prețul bun”

Și în acest an se pare că a fost o vară productivă. Agricultorii se declară mulțumiți de recolta de cartofi, pentru care străinii fac cozi kilometrice cu TIR-urile. Polonezii, ungurii și austriecii cumpără cu tonele această legumă, care este foarte apreciată peste hotare.

A fost o vară productivă pentru culturile din câmp deschis. Ploile și soarele și-au făcut bine treaba și în acest an, astfel că agricultorii se bucură de o recoltă bogată de cartofi.

În Lungulețu (Dâmbovița), comună bine cunoscută pentru producția de varză și cartofi, TIR-uri din Polonia, Ungaria sau Austria fac din nou cozi pentru a fi încărcate.

Prețul unui kilogram de cartofi pleacă, de la producătorii din Lungulețu, de la 1,5-2 lei, iar la tarabele din piețe sau supermarketuri ajunge chiar să se tripleze. Pentru că străinii cumpără cantități mari, prețul mai poate scădea ușor.

”A fost un an foarte bun, în sensul că a mers foarte bine prețul și am vândut toată marfa. Eu nu am dat la străini, am terminat marfa cam acum două săptămâni și am fost în vacanță. Abia ne-am întors din vacanță. Eu am avut clienți la Baia Mare și Maramureș și am încărcat numai la comandă.

Anul acesta a fost foarte bun, a fost prețul bun, s-a meritat să faci agricultură și să stai în soare. Cel mai jos am dat cu 1,5 lei, dar și cu 2 lei”, a spus Ștefania Rădoi, agricultoare din Lungulețu, pentru Adevarul.