Leguma românească ce va dispărea de la piață. Veștile sunt proaste: ”O să fie foarte rău”

Probabil cea mai de bază leguma românească va dispărea de la piață. Veștile sunt cât se poate des proaste. Despre ce legumă este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Leguma de bază a românilor ar putea dipărea de pe piețe. Anunțul ministrului Agriculturii, Adrian Oros

Anul trecut a fost un dezastru pentru culturile de cartofi. Primăvara timpurie cu secetă urmată de precipitațiile în exces și apoi o nouă rundă de secetă au afectat grav câmpurile cu cartofi.

Suprafața cultivată de cartofi a scăzut drastic

Astfel, dacă în 2000 România avea, potrivit datelor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, peste 60 de hectare cultivate cu cartofi, în 2020 suprafețele agricole de-abia au ajuns la 27 de hectare, fiind în scădere cu 10% mai puține decât în 2019.

Președintele Federației Naționale a Cartofului, Romulus Oprea, a atras atenția la Digi24 cu privire la declinul accentuat resimțit de fermieri.

Cartoful, tot mai puțin rentabil pentru agricultori

„Cartoful, cunoscut ca pâinea săracului, își pierde din atractivitate, asistăm la o scădere accentuată a suprafețelor, este o cultură din ce în ce mai puțin rentabilă Lăsat la voia întâmplării după 1990, dacă am plecat de la 275.000 de ha, am ajuns la 174.000, dar înregistrate doar 27.000 la APIA.

În 2007 am intrat în competiție directă cu marii producători de cartofi, cartoful considerat o cultura liberă în Europa nu primește nicio subvenție. Noi am adoptat aceeași politică și am ajuns să avem suprafețe care nu asigură necesarul de consum intern.

60% dintre cartofii din România sunt de import

În comerțul din România, 60% din cantitatea de cartofi este din import. În 2020 am avut ghinionul pandemiei care a afectat grav consumul. Nu ne-am dori ca să avem import de cartofi 100%. Dacă mai lăsăm lucrurile la voia întâmplării, o să fie foarte rău.

În mod sigur consumatorii vor plăti mai mult pentru cartofi. Nu este posibil ca un fermier care cheltuiește 70 de bani pe kg cu toate riscurile să îl vândă la 45 de bani și nici să nu poată pe piața românească din cauza competiției neloiale„, a spus Romulus Oprea.

Statul încurajează fermierii, dar și consumatorul

De asemenea, într-o intervenție la Digi24, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că va fi continuat sprijinul acordat tuturor sectoarelor agricole, dar că este nevoie și de o educare a consumatorului. Acesta trebui să aleagă produsele românești.

Ministrul Agriculturii a smai ubliniat că trebuie încurajată piața locală și că legislația urmărește avantajarea produselor românești atunci când sunt achiziții publice pentru instituții, precum și punerea micului producător român pe picior de egalitate cu marele comerciant care este în România, dar care este străin.