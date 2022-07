Leguma pe care să nu o mai mănânci seara. Este o mare greșeală, atenție!

Ce legumă nu trebuie să mai mănânci seara. Deși este foarte sănătoasă, este recomandabil să o eviți după apusul soarelui. De altfel, multe dintre alimentele sănătoase sunt contraindicate a fi consumate seara. Iată care sunt acestea și care este explicația.

Leguma pe care să nu o mai mănânci seara

Pentru o noapte odihnitoare, este important să ai grijă de alimentație. Iar asta pentru că unele alimente vor provoca o digestie foarte grea și nu vei putea dormi prea bine, motiv pentru care trebuie să le eviți.

Printre aceste alimente se numără și o legumă foarte sănătoasă, și anume conopida. Deși legumele sunt foarte indicate, dacă conopida este consumată noaptea, ea poate duce la gaze intestinale, iar asta te va împiedica să dormi bine. Din categoria alimentelor care provoacă gaze intestinale mai fac parte și lintea și năutul, care trebuie consumate cu moderație.

Mai sunt însă și alte alimente de care trebuie să te ferești a le consuma seara. Spre exemplu, carnea roșie. Aceasta are multe proteine ​, iar organismul are probleme în a le digera rapid. Nici pastele nu sunt indicate noaptea, iar asta deoarece carbohidrații sunt o sursă uriașă de energie de care nu ai nevoie înainte de a merge la culcare.

Nici înghețata nu este recomandată seara, iar asta în principal deoarece conține grăsimi saturate și zaharuri ce pot afecta calitatea somnului și pot duce la creșterea în greutate. La categoria alimentelor nerecomandate seara se remarcă și produse de tipul salam, cârnați, care au multe grăsimi și împiedică odihna.

Băuturi care nu trebuie consumate seara

Mâncarea picantă este, de asemenea, contraindicată seara deoarece poate provoca iritații și o digestie foarte grea. Nici ciocolata nu este indicată, întrucât abuzul poate să provoace o digestie foarte grea și dificultăți de somn.

Ferește-te, de asemenea, să bei cafea noaptea, deoarece ea este un stimulent al sistemului nervos. Nici prea multă apă nu este bună seara, deoarece te vrei trezi noaptea să mergi la baie.

La fel, brânza și mâncărurile care o conțin se află pe lista alimentelor care nu trebuie consumate seara, înainte de culcare. Deși acestea nu sunt dăunătoare, ele pot cauza greutate la stomac și tulburări de somn.

Mai exact, brânza conține tiramină, un aminoacid ce poate scădea producția de hormoni care reglează somnul. Apoi, mai sunt și grăsimile din brânzeturi, care sunt greoaie și greu de digerat, motiv pentru care provoacă o reacție inflamatoare în organism.