Leguma care face minuni pentru corpul tău. Recomandarea importantă a unui medic

Leguma care face minuni pentru corpul tău! Gospodinele, printre multitudinea de legume, cu beneficii pentru sănătate, au în casă și banalul pătrunjel. Pătrunjelul, dacă nu știatți, este leguma care face minuni pentru corpul tău. Recomandarea vine din partea medicilor, și nu numai. Așa că, în cele ce urmează, îți aratăm care ar fi beneficiile pe care pătrunjelul le are pentru sănătatea de zi cu zi.

De-a lungul anilor, pătrunjelul a fost folosit pentru a trata afecțiuni precum hipertensiunea arterială, alergiile și bolile inflamatorii. Astăzi, este utilizat pe scară largă ca plantă culinară proaspătă sau ca condiment uscat. Este de culoare verde strălucitor și are o aromă ușoară, amară, care se potrivește bine cu multe rețete.

Adesea etichetat ca fiind una dintre cele mai puternice plante care luptă împotriva bolilor, pătrunjelul are o mare valoare nutritivă și oferă multe beneficii potențiale pentru sănătate. În cele ce urmează, îți propunem 8 beneficii impresionante pentru sănătate și utilizări ale pătrunjelului:

1. Leguma care face minuni pentru corpul tău conține mulți nutrienți importanți

Pătrunjelul oferă mult mai mulți nutrienți decât bănuiesc oamenii. O 1/2 cană (30 de grame) de pătrunjel proaspăt, tocat, oferă

Calorii: 11 calorii

Carbohidrați: 2 grame

Proteine: 1 gram

Grăsimi: mai puțin de 1 gram

Fibre: 1 gram

Vitamina A: 108%

Vitamina C: 53%

Vitamina K: 547%

Folat: 11%

Potasiu: 4%

Planta este bogată în multe vitamine, în special în vitamina K, care este necesară pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. Pătrunjelul este, de asemenea, o sursă excelentă de vitaminele A și C, nutrienți importanți cu proprietăți antioxidante.

În plus, este foarte puțin caloric, dar plin de aromă, ceea ce îl face un ingredient cu puține calorii pentru multe rețete.

2. Bogat în antioxidanți

Pătrunjelul conține mulți antioxidanți puternici care pot fi benefici pentru sănătatea ta. Antioxidanții sunt compuși care previn deteriorarea celulară de către moleculele numite radicali liberi.

Organismul dumneavoastră are nevoie de un echilibru sănătos de antioxidanți și radicali liberi pentru a menține o sănătate optimă. Principalii antioxidanți din pătrunjel sunt:

flavonoide

carotenoide

vitamina C

Iarba parfumată este deosebit de bogată într-o clasă de antioxidanți cunoscută sub numele de flavonoide. Cele două flavonoide principale includ miricetina și apigenina. Studiile arată că dietele bogate în flavonoide pot reduce riscul de afecțiuni, inclusiv cancerul de colon, diabetul de tip 2 și bolile de inimă.

În plus, betacarotenul și luteina sunt doi antioxidanți cunoscuți sub numele de carotenoizi. Multe studii asociază un aport mai mare de carotenoizi cu un risc redus de anumite boli, inclusiv cancerul pulmonar.

Vitamina C are, de asemenea, efecte antioxidante puternice și joacă un rol important în susținerea sănătății imunitare și în protejarea împotriva bolilor cronice. Interesant este că pătrunjelul uscat poate fi mai bogat în antioxidanți decât crenguțele proaspete. De fapt, un studiu a constatat că planta uscată are un conținut de antioxidanți de 17 ori mai mare decât omologul său proaspăt.

3. Sprijină sănătatea oaselor

Oasele tale au nevoie de anumite vitamine și minerale în cantități variabile pentru a rămâne sănătoase și puternice. Pătrunjelul este plin de vitamina K, un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor. O 1/2 ceașcă (30 de grame) oferă o cantitate impresionantă de 547% din sursa zilnică de energie.

Vitamina K ajută la construirea unor oase mai puternice prin susținerea celulelor care construiesc oasele, numite osteoblaste. Această vitamină activează, de asemenea, anumite proteine care cresc densitatea minerală osoasă – o măsură a cantității de minerale prezente în oasele dumneavoastră.

Densitatea osoasă este importantă, deoarece o densitate minerală osoasă mai mică este asociată cu un risc crescut de fracturi, în special la adulții în vârstă. Unele studii sugerează că consumul de alimente bogate în vitamina K vă poate reduce riscul de fracturi. Un studiu a constatat că un aport mai mare de vitamina K a fost asociat cu un risc cu 22% mai mic de fracturi.

Aportul alimentar tipic de vitamina K poate fi sub nivelurile necesare pentru a îmbunătăți densitatea minerală osoasă și a reduce riscul de fracturi. Prin urmare, consumul de alimente precum pătrunjelul poate fi benefic pentru sănătatea oaselor.

4. Conține substanțe care luptă împotriva cancerului

Pătrunjelul conține compuși vegetali care pot avea efecte anticancerigene. Stresul oxidativ, o afecțiune caracterizată de un dezechilibru al nivelurilor de antioxidanți și radicali liberi, este asociat cu dezvoltarea anumitor boli cronice, inclusiv a cancerului.

Pătrunjelul este deosebit de bogat în antioxidanți flavonoizi și în vitamina C, care reduc stresul oxidativ din organism și pot reduce riscul de apariție a anumitor tipuri de cancer. De exemplu, un aport alimentar ridicat de flavonoide poate reduce riscul de cancer de colon cu până la 30%.

În plus, subgrupuri de anumite flavonoide din pătrunjel, cum ar fi miricetina și apigenina, au demonstrat o activitate anticancerigenă în studii pe eprubete și pe animale. În plus, consumul de alimente bogate în vitamina C poate reduce, de asemenea, riscul de cancer. O 1/2 cană (30 de grame) de pătrunjel asigură 53% din sursa zilnică de energie pentru acest nutrient.

Un studiu a constatat că o creștere a vitaminei C cu 100 mg pe zi a redus riscul de cancer în general cu 7%. Mai mult, creșterea vitaminei C din alimentație cu 150 mg pe zi poate reduce riscul de cancer de prostată cu până la 21%.

5. Bogată în nutrienți care îți protejează ochii

Luteina, betacarotenul și zeaxantina sunt trei carotenoizi din pătrunjel care ajută la protejarea ochilor și promovează o vedere sănătoasă. Carotenoizii sunt pigmenți care se găsesc în plante și care au o puternică activitate antioxidantă.

Luteina și zeaxantina pot preveni degenerescența maculară legată de vârstă (AMD), o boală incurabilă a ochilor și una dintre principalele cauze de orbire din întreaga lume.

De fapt, consumul de alimente bogate în luteină și zeaxantină poate reduce riscul de AMD târzie cu până la 26%. betacarotenul este un alt carotenoid care susține sănătatea ochilor. Acest carotenoid poate fi transformat în vitamina A în corpul dumneavoastră.

Această conversie a betacarotenului explică de ce pătrunjelul este foarte bogat în vitamina A. O 1/2 ceașcă (30 de grame) de frunze proaspăt tocate asigură 108% din doza zilnică zilnică pentru această vitamină.

Vitamina A este esențială pentru sănătatea ochilor, deoarece ajută la protejarea corneei, stratul cel mai exterior al ochiului dumneavoastră, precum și a conjunctivei, membrana subțire care acoperă partea din față a ochiului și interiorul pleoapelor.

6. Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Pătrunjelul este o plantă densă în nutrienți care poate îmbunătăți sănătatea inimii. De exemplu, este o sursă bună de vitamina B folat, 1/2 cană (30 de grame) asigurând 11% din sursa zilnică de energie.

Un aport ridicat de folat alimentar poate reduce riscul de boli de inimă la anumite populații. Un studiu amplu efectuat pe peste 58.000 de persoane a constatat că cel mai mare aport de folat a fost asociat cu un risc redus cu 38% de boli de inimă.

În schimb, un aport scăzut de folat poate crește riscul de boli de inimă. Un studiu efectuat pe 1.980 de bărbați a observat o creștere de 55% a riscului de boli de inimă la cei cu cel mai mic aport al acestui nutrient.

Unii experți presupun că folatul aduce beneficii sănătății inimii prin scăderea nivelului de aminoacid homocisteină. Nivelurile ridicate de homocisteină au fost legate de un risc mai mare de boli de inimă în unele studii.

Homocisteina poate afecta în mod negativ sănătatea inimii prin alterarea structurii și funcției arterelor dumneavoastră. Cu toate acestea, legătura dintre acest aminoacid și bolile de inimă rămâne încă controversată.

7. Extractul de pătrunjel are proprietăți antibacteriene

Pătrunjelul poate avea beneficii antibacteriene atunci când este folosit sub formă de extract.

De exemplu, un studiu în eprubetă a demonstrat că extractul a prezentat o activitate antibacteriană semnificativă împotriva drojdiei, a mucegaiului și a unei bacterii comune, care cauzează infecții, cunoscută sub numele de S. aureus.

Extractul poate, de asemenea, să prevină dezvoltarea bacteriilor în alimente. Un alt studiu în eprubetă a arătat că a împiedicat dezvoltarea bacteriilor potențial dăunătoare, cum ar fi Listeria și Salmonella, ambele cunoscute ca fiind cauza intoxicațiilor alimentare. Deși extractul arată un potențial antibacterian în studiile în eprubetă, aceste beneficii nu au fost încă studiate la om.

8. Leguma care face minuni pentru corpul tău, ușor de adăugat la dietă

Pătrunjelul este o opțiune de aromatizare extrem de versatilă și ieftină. Puteți folosi versiunea uscată ca ingredient în diverse rețete. Acesta poate spori aroma supelor, tocănițelor și sosurilor de roșii.

În plus, este adesea combinat cu alte ierburi în rețete de inspirație italiană. Pătrunjelul proaspăt este, de asemenea, un adaos grozav la pansamentele de casă pentru salate, marinate și rețete cu fructe de mare.

Mulți oameni folosesc crenguțe proaspete în rețete care nu necesită gătire sau adaugă planta la sfârșitul perioadei de gătire. Iată alte câteva modalități de a adăuga pătrunjel în dieta dumneavoastră:

Amestecați frunze proaspete într-un sos chimichurri de casă.

Amestecați frunzele tocate fin în pansamentele pentru salate.

Presărați frunze proaspete sau uscate deasupra unei mâncăruri cu somon.

Tăiați fin tulpinile și adăugați-le la o salată de cartofi pentru un plus de crocant.

Fierbeți la foc mic fulgii uscați într-un sos de roșii făcut în casă.

Interesant este faptul că planta poate acționa ca un odorizant natural al respirației, așa că puteți mesteca, de asemenea, o crenguță în timp ce gătiți pentru a vă împrospăta respirația. Pentru a prelungi durata de viață a pătrunjelului proaspăt, înfășurați buchetul într-un prosop de hârtie umed și păstrați-l într-un recipient închis în frigider.