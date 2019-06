Legenda Sânzienelor. Ce nu trebuie să faci sub nicio formă în această zi

Legenda Sânzienelor explică tot! Ce reprezintă, de fapt, Drăgaicele și care sunt obiceiurile și tradițiile ce trebuie respectate de fete în ziua cea mare. Fii atent la superstiții! Mircea Eliade a oferit explicații cu privire la nașterea Sânzienelor, într-un roman. Sărbătoririea lor marchează mijlocul verii și este considerată un moment prielnic pentru culegerea plantelor de leac. Acestea au o magie aparte în ziua de 24 iunie.

Legenda Sânzienelor. Tradiții și obiceiuri

Mitologia românească le arată pe Sânziene drept zâne bune din clasa ielelor. Dacă obiceiurile lor nu sunt respectate, acestea devin surori cu Rusaliile, care sunt zâne rele. Ele mai sunt cunoscute în popor drept Drăgaice și se manifestă în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie. Manifestările vizuale ale lor sunt: flori de scaieți, tunse de puf. Norocul se stabilește după ce plantele sunt atârnate peste noapte, în funcție de puful crescut dimineața. „Pârvan[2] presupune că Diana daco-romană (Diana sancta, potentissima) era aceeași divinitate cu Artemis-Bendis a tracilor (Herodot, IV, 33).

Această echivalență, oricît de probabilă ar fi ea, nu este încă demonstrată[3], dar nu este nici o îndoială că sub numele roman al Dianei s-ar ascunde, sincretizată sau nu, o zeiță aborigenă. Or cultul acestei zeițe a supraviețuit după romanizarea Daciei și numele de Diana se găsește în vocabula românească zâna. Diana Sancta din Sarmizegetusa[4] a devenit Sânziana ( , a explicat Mircea Eliade pluralitatea anonimă a zânelor bune. Se pare că Sânzienele provin, de fapt, dintr-un cult roman care este raportat zeiței Diana. Trebuie să nu uiți de buchetele de Sânziene și de împletiturile de pe cap. Dacă nu vei respecta întocmai ritualul, nu îți vei visa ursitul. Să nu uiți să faci curat în grădină și să nu cumva să te atingi de cununa pe care ai pus-o seara sub pernă.

Du-te Soare, vino Lună, Sânzienele îmbună

Sânzienele reprezină sărbătoarea Soarelui care are în prim plan focuri imense aprinse de feciori și rotite după cum merge Soarele pe cer. Începând din ziua cu pricina, până la echinocțiul de primăvară din anul viitor, cucul nu va mai cânta.

Zânele cântă în jurul flăcărilor:

Du-te soare, vino lună,

Sânzienele îmbună,

Să le crească floarea floare,

Galbenă, mirositoare,

Fetele să o adune,

Să le prindă în cunune…