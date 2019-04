Guvernul a promis, ca de fiecare dată, o creștere semnificativă în privința pensiilor, dar și 2019 intră, până la urmă, în tipar și modificările sunt mai degrabă minore. Vor merge într-adevăr mai mulți bani către pensionari, însă nici vorbă de sumele despre care s-a vorbit inițial. Mai mult de atât, deocamdată totul este în „stand by” pentru că cei de la Curtea Constituțională au decis să întoarcă legea în Parlament pentru că aceasta nu îndeplinea toate condițiile.

O solicitare a celor de la USR și PNL a blocat pentru moment legea pensiilor. Nu mai puțin de 83 de deputați s-au împotrivit actualei forme și au indicat faptul că anumite prevederi trebuie modificate de urgență. Dreptul la pensie al angajatului și discriminarea nejustificată între persoanele cu dizabilități sunt principalele cauze pentru care cele două partide au solicitat o mai mare atenție și chiar schimbări în forma inițială.

Articolele care au stârnit furia opoziției

Mai exact, este vorba despre articolul 25, alin 1 în care contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei care datorează și plătesc, după caz, contribuția de asigurări sociale, conform Codului fiscal, dar și articolul 63, literele a și b din Legea privind sistemul public de pensii care au fost declarate neconstituționale.

Astfel, de departe, cea mai criticată prevedere pentru articolul 63 a fost cea legată de condițiile pe care persoanele îndreptățite trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ pentru a beneficia de pensia de invaliditate. Conform formei inițiale, cine vrea să aplice pentru această pensie trebuie să aibă stagiul minim de cotizare de 15 ani îndeplinit. Nu este singurul criteriu – și vârsta standard de pensionare sau capacitatea de muncă diminuată din cauza unor accidente și boli, cu sau fără legătură cu locul de muncă, vor fi luate la puricat de autorități.

Ce se schimbă… și când primesc pensionarii mai mulți bani

Sunt și câteva modificări care vor avea loc și care, într-adevăr, vor aduce mai mulți bani în buzunarele pensionarilor, însă doar pentru anumite categorii. Cele mai multe dintre schimbări, și mai ales plusuri, se vor aplica abia din 2021.

Astfel, din septembrie 2019 punctul de pensie cunoaște o creștere. Acesta ajunge de la 1100 de lei la 1265 de lei. Nu e neapărat o veste uriașă pentru pensionari care abia în ultimele 4 luni ale anului se vor bucura de bani în plus. La un calcul simplu reiese că cine are 1,2 puncte în sistemul public de pensii va încasa cu aproape 2 milioane de lei în plus. O creștere importantă au cei care au adunat 2 puncte și care vor primi peste 3 milioane de lei în plus.

Scandal în jurul pensiei minime

Autoritățile s-au gândit pentru 2019 și la pensia minimă care va crește de la 640 de lei la 704 lei, dar fără să mai existe departajare între cei care au lucrat minim 33 de ani și cei care primesc banii ca indemnizație socială. Abia din 2021 se va corecta această inegalitate și va exista o diferențiere exactă între cele două categorii.

Grupa I și grupa II au intrat, în sfârșit, în atenția Executivului. Astfel, pe lângă majorarea puntului de pensie, cei care se încadrează vor beneficia și de o recalculare din oficiu. Și aici, banii în plus vor fi livrați din septembrie 2019. De remarcat că, dacă în urma recalculării rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât cel inițial, atunci se menține cel vechi, astfel încât să nu se ajungă în situația în care pensiile vor scădea.

Se cumpără anii de pensie sau nu?

O altă prevedere importantă este cea care vizează posibilitatea cumpărării anilor pentru pensie. Din păcate, nu se cunoaște, încă, dacă în 2019, românii vor putea să facă acest lucru, având în vedere că vechiul mecanism a expirat anul trecut. Este totuși de așteptat ca Executivul condus de Viorica Dăncilă să reglementeze această situație și să dea o o hotărăre legată de continuarea procedurii.