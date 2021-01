Legătura secretă dintre Nicolae Botgros și Cristian Pomohaci. S-a aflat abia acum, de Bobotează

După ce dirijorul din Republica Moldova s-a vindecat miraculos de COVID-19, s-a aflat legătura secretă dintre Nicolae Botgros și Cristian Pomohaci. Nimeni nu s-ar fi aşteptat la asta. Maestrul a făcut public totul.

Fanii Maestrului de peste Prut au răsuflat uşuraţi când acesta s-a recuperat de o formă gravă COVID-19. Deşi plămânii săi au fost afectaţi în proporţie de 80%, îndrăgitul dirijor a reuşit să îşi revină după abia trei săptămâni, motiv pentru care le este recunoscător medicilor care l-au îngrijit la Terapie Intensivă.

De curând, fanii lui Nicolae Botgros au fost surprinşi de legătura secretă dintre acesta şi Cristian Pomohaci. Se pare că cei doi au sărbătorit împreună Boboteaza de anul acesta, la Suceava, în casa unor prieteni comuni.

Alături le-a fost şi Lidia Bejenaru, soția dirijorului Nicolae Botgros, aşa cum se poate vedea şi în fotografiile din galeria foto de mai sus. Deși condamnat definitiv și caterisit, fostul preot din Rebrișoara continuă să poarte hainele preoţeşti.

În luna martie a anului 2020, Pomohaci a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. De asemenea, trebuie să plătească statului român prejudiciile cauzate, 136.572 de lei, și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

În toamna acestui an, Nicolae Botgros a trecut printr-o experienţă traumatizantă. Infectat cu SARS-COV-2, îndrăgitul artist din Republica Moldova a fost internat, timp de aproape o lună, la Terapie Intensivă.

„Plămânii mei au fost afectaţi aproape 80%, nu ştiu dacă cineva mai are scăpare de la aşa ceva. Eu m-am născut în sânul lui Dumnezeu şi îi mulţumesc încă o dată că prin puterea oamenilor care s-au rugat am ajuns astăzi acasă. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acum… Vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.

Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat.

Eu vreau să vă spun că ce am suferit în cele trei săptămâni la reanimare, nu doresc nimănui. Tratamentul merge bine. Îl fac de acasă. Au fost de groază, nu mai vreau să vorbesc de ele pentru că nu se descriu”, a declarat artistul, la Antena Stars.