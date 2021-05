Legătura secretă dintre Monica Gabor și Vali Vijelie. Dezvăluiri șocante

Între Monica Gabor și Vali Vijelie este o legătură pe care puțin o cunosc. Totul a început în urmă cu mulți ani, la nunta cântărețului.

Monica Gabor avea doar 15 ani când a fost la un pas să fie abuzată la nunta lui Vali Vijelie. Ea a venit la eveniment alături de un interlop influent în Bacău, pe nume Ovidiu Hasan.

De altfel, interlopul recent expulzat din Anglia era patronul localului din Bacău unde Monica Gabor a lucrat în adolescență.

În 2003, pe vremea când Vali Vijelie se căsătorea cu Carmen Rusu și naș le era Nuțu Cămătaru, Ovidiu Hasan a venit la eveniment alături de Monica Gabor, care avea doar 15 ani.

Pentru că evenimentul era în București, Monica Gabor nu a fost lăsată să vină singură, ci însoțită de Dinu Damaschin, cel care ar fi încercat să o violeze într-un hotel din Capitală.

Chiar fosta soție a lui Columbeanu a povestit toate acestea în 2003 în dosarul în care Dinu Damaschin a fost judecat. El a murit în sala de tribunal din cauza unor probleme la inimă.

“Dinu Damaschin m-a sunat și mi-a spus să merg la Bucuresti cu Ovidiu Hasan și cu una dintre fetele care lucreaza la bar deoarece erau invitați la nunta lui Vali Vijelie, iar ei erau prieteni cu Nuțu Cămătaru, persoana care l-a cununat cu Vali Vijelie.

Am fost cazata la Hotel B. (…) și am stat în cameră cu Dinu Damschin care a încercat pentru prima oară să mă violeze, dar nu a putut deoarece eu am refuzat ceea ce mi-a propus spunându-i că eu sunt virgină”, a declarat Monica autorităților.