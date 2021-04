De ce a divorțat Monica Gabor de Irinel Columbeanu, de fapt. Afaceristul a recunoscut acum

Povestea controversată de dragoste dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu a fost una care va rămâne, cu siguranță, în istoria showbizului românesc. Cei doi au divorțat, după câțiva ani de căsnicie, iar astăzi fostul fotomodel și omul de afaceri o mai au în comun doar pe fiica lor Irina. Cei doi au păstrat o relație civilizată de dragul Irinucăi, care astăzi s-a transformat într-o domnișoară în toată regula. De ce s-au despărțit, de fapt, Monica Gabor și Irinel? Afaceristul a recunoscut acum.

Recent, Irinel Columbeanu s-a destăinuit și a spus adevăratele motive pentru care frumoasa Monica a decis să pună capăt mariajului cu fostul milionar de la Isvorani. Se pare că Monica Gabor l-ar fi prins pe fostul ei soț în timp ce o traducea cu două domnișoare. Chiar dacă totul s-a întâmplat virtual, acesta a fost motiv suficient pentru ca fostul fotomodel să decidă separarea.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat Irinel Columbeanu la un post de televiziune.