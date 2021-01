Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Starlin de la Survivor. Secretul celor doi s-a aflat

Între Alexandra Stan și Starlin de la Survivor România exista o legătura neștiută. Cei doi au fost filmați în iopostaze fierbinți.

Concurenții de la Survivor au în comun competiția care îi face sa trăiască aceleasi emoții și trăiri, pe lânga faptul ca sunt permanent împreună și acest lucru îi leaga și mai mult.

Tocmai din acest motiv, fanii emisiunii se întreaba deja nerăbdători, care dintre concurenți se vor lăsa atinși de săgeata lui Cuppidon.

Deja, doi dintre concurenți au dat de bănuit celor care îi urmăresc. Este vorba despre Alexandra Stan și Starlin. Motivul care dă de bănuit fanilor este faptul că aceștia au ținut un secret, înainte de începerea emisiunii.

Se pare că acești concurenți se cunosc de câțiva ani și între ei exista o legătură la care nu mulți se așteptau.De altfel, au fost surprinși în ipostaze romantice, scrie viva.ro.

Cu toate acestea niciunul dintre cei doi nu a vorbit despre acest lucru de față cu colegii de concurs, mai ales ca cei doi sunt în tabere adverse în cadrul concursului Survivor România 2021.

Dacă vă întrebați care este legătura dintre cei doi și ce secret ascund ei, va spunem noi. Alexandra Stan și Starlin au colaborat, în trecut , la un videoclip al artistei. În clipul piesei respective ei jucau rolul a doi îndrăgostiți.

Cu toate că rolul celor doi i-a apropiat foarte mult, pâna la atingeri tandre și senzuale, în viața reala se pare, ca totul la rezumat la o relație strict profesională între cei doi, deși păreau că se descurcă foarte bine în rolurile atribuite celor doi în respectivul videoclip.

Mariano Starlin Belen Medina, pe numele său adevărat este un tip pasionat de sport, drept dovadă, lucreaza ca instructor de fitness și de zumba. Are 37 de ani. La o înălțime de 1,78 și 89 de kilograme, are un trup de invidiat.

Starlin a studiat psihologia industriala și resursele umane și a cochetat si cu percuția.

Eete de origine chiar din Republica Dominicană, țara unde are loc competiția, dar locuieste în prezent în România, unde este căsătorit cu o româncă.

Locuieste în țara noastra de aproximativ zece ani și împreună cu soția sa au o fiica de cinci ani.

Participarea la Survivor România 2021 i s-a părut o provocare.

„Particip la Survivor Romania pentru ca este cea mai mare provocare a mea în cel mai adevarat sens al cuvântului. Vreau să-mi arăt că pot să dau totul, indiferent de dificultățile care apar, și să arăt lumii din ce sunt făcut. Cunosc Republica Dominicana, chiar daca am trait in Santo Domingo, Stiu fructele, plantele, tot ce poate fi mancat si ce nu. Imi pot ajuta coechipierii sa se adapteze mai usor, pentru ca stiu limba, mancarurile traditionale si sunt foarte indemanatic pe final, am facut basket si baseball multi ani’, a declarat acesta.