Legătura dintre băutorii de cafea și moarte, descoperită chiar acum. E uimitor ce se întâmplă cu ei

Pentru băutorii înrăiți de cafea avem o veste bună, sau așa pare cel puțin. Oamenii de știință au descoperit că persoanele care beau cafea par să trăiască mai mult. Consumul de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de deces. Persoanele care consumau o ceașcă de cafea pe zi aveau cu 12% mai puține șanse de a muri, comparativ cu cei care nu beau cafea. Această asociere a fost și mai puternică în cazul celor care au băut două, trei cești pe zi. Datele arată că aveau cu 18 % șanse mai reduse de deces.

Băutorii înrăiți de cafea trăiesc mai mult

Un nou studiu a scos la iveală că asocierea nu este legată de cofeină, a declarat Veronica W. Setiawan, autorul principal al studiului și profesor asociat de medicină preventivă la Școala de Medicină Keck din cadrul USC.

„Nu putem spune că dacă bei cafea îți va prelungi viața, dar vedem o asociere. Dacă vă place să beți cafea, beți! Dacă nu sunteți un băutor de cafea, atunci trebuie să vă gândiți dacă ar trebui să începeți.”, a declarat Veronica W. Setiawan.

Studiul, care va fi publicat în ediția din 11 iulie a revistei Annals of Internal Medicine, a folosit date din cadrul Multiethnic Cohort Study, un efort de colaborare între University of Hawaii Cancer Center și Keck School of Medicine.

Studiul, aflat în curs de desfășurare, are peste 215.000 de participanți. Acesta se prezintă ca fiind cel mai divers studiu din punct de vedere etnic.

În esență studiul examinează factorii de risc legați de stilul de viață care pot duce la apariția cancerului.

„Până în prezent, au fost disponibile puține date privind asocierea dintre consumul de cafea și mortalitatea la persoanele care nu sunt albe și din alte părți. Astfel de investigații sunt importante. Modelele de stil de viață și riscurile de boală pot varia substanțial între rasele și etniile de origine. Constatările dintr-un grup nu se aplică neapărat altora.”, se arată în studiu.

„Acest studiu este cel mai mare de acest gen”

Deoarece asocierea a fost observată la patru etnii diferite, Setiawan a spus că este sigur să spunem că rezultatele se aplică și altor grupuri.

„Acest studiu este cel mai mare de acest gen și include minorități care au stiluri de viață foarte diferite. Văzând un model similar în diferite populații oferă o susținere biologică mai puternică pentru argumentul că cafeaua este bună pentru tine, indiferent dacă ești alb, afro-american, latino-american sau asiatic.”, a mai ddeclart Veronica W. Setiawan, conform ScienceDaily.

Beneficiile consumului de cafea

Cercetări anterioare au indicat că consumul de cafea este asociat cu un risc redus de apariție a mai multor tipuri de boli. Setiawan a declarat că orice efecte pozitive ale consumului de cafea au o mare amploare.

Asta și datorită numărului de persoane care se bucură sau se bazează pe această băutură în fiecare zi.

„Cafeaua conține o mulțime de antioxidanți și compuși fenolici care joacă un rol important în prevenirea cancerului. Acest studiu nu arată o cauzalitate și nici nu indică ce substanțe chimice din cafea pot avea acest efect de elixir. Dar este clar că cafeaua poate fi încorporată într-o dietă și un stil de viață sănătos.”

Aproximativ 62 la sută dintre americani beau cafea zilnic, o creștere de 5% față de cifrele din 2016, a raportat Asociația Națională a Cafelei.

Cercetătorii de la USC Norris Comprehensive Cancer Center au descoperit că consumul de cafea reduce riscul de cancer colorectal.

Însă consumul de cafea sau de băuturi fierbinți provoacă probabil cancer la nivelul esofagului, potrivit unui grup de oameni de știință din cadrul OMS.

După ce timp de 25 de ani a catalogat cafeaua drept un agent cancerigen legat de cancerul de vezică urinară, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat anul trecut că consumul de cafea reduce riscul de cancer de ficat și uterin.

„Unii oameni se tem că băutul cafelei poate fi rău pentru tine, deoarece ar putea crește riscul de boli de inimă, ar putea împiedica creșterea sau ar putea duce la ulcere la stomac și arsuri la stomac. Dar cercetările privind cafeaua au arătat în cea mai mare parte că nu dăunează sănătății oamenilor.”, a concluzionat Veronica W. Setiawan.

În unele privințe, cafeaua își recapătă onoarea pentru beneficiile de bunăstare.