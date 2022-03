Lecția de viață primită de o ucraineancă de la un bătrân din România. Ce i s-a putut întâmpla într-o benzinărie: „Am început să plâng”

O femeie din Odesa, mamă a patru copii, a povestit ce i s-a întâmplat într-o benzinărie din România. Femeia a fost extrem de impresionată de bunătatea cu care un pensionar a tratat-o, motiv pentru care a ținut să povestească public acest episod emoționant dintr-o perioadă extrem de greu încercată pentru ea, cât și pentru toți locuitorii Ucrainei.

România găzduiește în acest moment 80.000 de refugiați ucraineni, după aceștia au rămas fără un acoperiș deasupra capului din cauza bombardamentelor care se desfășoară de apropae o lună în orașele în care aceștia locuiau.

Astfel, o femeie din Ucraina, care se afla într-o benzinărie din Moeciu, a povestit pe pagina sa de Facebook gestul de solidaritate făcut de un bătrân, oferindu-i astfel o lecție de viață. Yulia Chernitskaya a postat o imagine în care apare cu două bancnote de 100 de lei. Aceasta a povestit că la ieșirea din benzinărie, un vârstnic de vreo 60-65 de lei a întrebat-o dacă este din Ucraina, oferindu-i prima oară o bancnotă de 100 de lei, afirmând „Glorie, Ucraina!”.

Ulterior, bătrânul a mai scos o altă bancnotă, explicându-i tinerei că sigur va avea nevoie de ei. Ucraineanca a fost extrem de atinsă de gestul bărbatului, care nu părea un om înstărit, ci din contră, avea o mașină modestă și o vârstă care indica, mai degrabă, faptul că era pensionar.

În mesajul transmis pe Facebook, tânăra, de profesie antrenoare de fitness, a explicat că gestul minunat al bărbatului a fost cu atât mai demn de apreciere, cu cât, acesta nu știa că ea este mamă a patru copii, care o așteaptă acasă.

”Acești bani i-ai primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română ‘Ucraina?’, ‘Ucraina’, i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus ‘glorie Ucrainei!’. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă.

Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii. Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.