Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu, poveste de dragoste ținută secret 55 de ani. Solistul rupe tăcerea: „Era femeia perfectă”. De ce n-au ajuns la altar EXCLUSIV

În lumea muzicii populare, mulți artiști s-au îndrăgostit de superbele lor colege de scenă. Dacă e de notorietate relația cu năbădăi dintre Ion Dolănescu și Maria Ciobanu, iată că, după aproape 55 de ani de tăcere, iese la iveală o altă poveste de iubire. Gheorghe Turda (74 de ani) a recunoscut, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că a adorat-o pe Elena Merișoreanu (75 de ani). Și solista ne-a confirmat că au fost împreună: „Da, am fost la un pas să ne și căsătorim!”.

Gheorghe Turda a adorat-o pe Elena Merișoreanu, în anii tinereții, pe când era un chipeș student la Conservator, în Cluj. El a dat timpul înapoi și și-a amintit de vremurile când avea ochi doar pentru artista frumoasă precum un fotomodel, după care mulți bărbați au suspinat:

Am avut cu Elena doar o prietenie curată, o dragoste curată. Am fost și la un pas de nuntă, adică eram pe punctul de a ne hotărî dacă ne luăm”, ne-a declarat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Playtech Știri.

Contactată de Playtech Știri, solista Elena Merișoreanu a recunoscut că, la debutul muzical, a fost îndrăgostită de Gheorghe Turda:

„Eram prieteni, da, am fost la un pas să ne și căsătorim, am fost colegă cu el, la Rapsodia Română. E un coleg extraordinar, am rămas în relații bune”, ne-a declarat ea.