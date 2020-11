Lavinia Pîrva, schimbare majoră. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică jr: toți au avut un șoc

Lavinia Pîrva face ce face și e din nou în atenția tuturor. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a făcut o schimbare uriașă. Ce decizie a luat aceasta acum și cum i-a surprins pe toți fanii ei?

Lavinia Pîrva are o viață de vis. La 35 de ani, aceasta se poate lăuda cu o carieră fulminantă, un soț iubitor, o familie superbă și în primul rând de un copil sănătos și frumos. Aceasta se bucură de primii pași ai micuțului ei și de prezența soțului cu mult mai mult în viața lor datorită pandemiei. Cu toate că a devenit mamă nu cu mult timp în urmă, nu a uitat să fie și femeie și să găsească mici detalii pe care să le schimbe când și când la ea. Partenera de viață a lui Ștefan Bănică Jr. s-a afișat în fața fanilor din mediul online cu un nou look. Celebra cântăreață a apărut pe rețelele de socializare cu breton, cerându-le părerea internauților cu privire la modificarea pe care ar avea de gând să o facă.

Reacțiile admiratorilor au fost divine, cei mai mulți spunându-i că seamănă cu nimeni alta decât Monica Bellucci. Majoritatea au încurajat-o să facă o schimbare și să nu asculte de gurile critice care susțin că nu ar avantaja-o. „Extraordinar îți vine cu breton!👍 / Ție îți stă bine oricum că ești frumoasă😍 / Ești superbă oricum 😍 Îți stă bine în toate stilurile pentru că ești frumoasă naturală! / Ești superba din toate punctele de vedere! / Semeni cu Monica Bellucci”, au fost unele dintre comentariile fanilor de pe Instagram.

„Este un copil foarte bun, un copil simpatic în primul rând, pentru că eu asta mi-am dorit, să aibă șarm, să fie simpatic și să aibă umor, ceea ce se întâmplă. Eu am râs foarte mult în sarcină, astfel încât copilul meu râde foarte mult și are un râs așa, colorat, ca în desenele animate. Este chiar și talentat, îi place să cânte, cântă încontinuu. Mă gândeam că poate se face fotbalist, dar se pare că nu, cred că se va face tot artist, pentru că se vede totuși că are acest talent. Îi place tot timpul să cânte, e tot timpul vesel, are umor, toată lumea se distrează când e în preajma lui”

Lavinia Pîrva