Răsturnare de situație pentru Ștefan Bănică jr și Lavinia Pîrva. Ce s-a întâmplat în văzul tuturor

Ce se întâmplă în familia Bănică după ce Lavinia a fost filmată recent fără verigheta pe deget? Cum au fost surprinși cei doi artiști în oraș? Cine îi acompania și care era atmosfera din jurul acestora?

Ce se întâmplă în cuplul format din Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva?

Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pârva profită de timpul îndelung petrecut împreună, dar și cu micuțul lor. Chiar artistul a recunoscut că această perioadă i-a oferit momente de care n-a putut să se bucure când a fost vorba de ceilalți doi copii mai mari, deja adolescenți, din cauza multelor evenimente pe care le-a avut dintotdeauna. Pandemia a fost de bun augur, astfel că Alexandru a avut parte de toată atenția tatălui și a mamei. Deși se zvonea că ar fi ceva probleme în cuplu, mai cu seamă după ce Lavinia a fost surprinsă fără verigheta pe deget, totul merge ca pe roate între ei. Dovada sunt imaginile surprinse de paparazzi cancan.ro.

Aceștia au fost filmați în timp ce se aflau în oraș, la ceas de seară, în compania unor prieteni. Prospății părinți au decis să schimbe un pic peisajul și să se relaxeze pe terasa unui restaurant din Capitală. Echipați corespunzător pentru noul sezon, vedetele s-au bucurat de un ceai alături de câțiva oameni dragi. Acest episod vine după ce Lavinia s-a afișat fără verighetă, stârnind diverse comentarii și ridicând multe semne de întrebare care cu siguranță s-au șters cu buretele în urma imaginilor în cauză.

Mesajul emoționant al artistei pentru fiul ei

Lavinia nu contenește să emoționeze pe toată lumea atunci când vorbește despre fiul său, mai cu seamă atunci când îi dedică mesaje lungi și deosebite pe rețelele de socializare.

„Astăzi împlinești un an de când ai venit pe acest pământ. Universul meu s-a schimbat.A devenit mult mai colorat și mai pur,mult mai viu și mai autentic.Viata acum este diferită. Vara are alt miros,iarna altă valoare și întreaga viața alt sens.Ador diminețile in care îmi zâmbesti cu cei doi dintisori de iepuraș,ador fiecare zi pentru ca ma surprinzi spunând sau făcând ceva nou.Ador serile cu tine,ador momentul de spectacol pe care ni-l oferi cu atâta dragoste și puritate! Ador viața alături de tine! La mulți ani suflet curat și îti multumim ca ne-ai ales pe noi sa-ți fim părinți! Te iubim! Mama și Tata❤️” a fost mesajul postat de Lavinia Pîrva, pe Instagramul său.