Cum arată Lavinia Pîrva în costum de baie. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a incitat fanii VIDEO

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr este în vacanță, apărând în costum de baie pe rețelele sociale. Artista are un trup de invidiat, iar fanii i-au apreciat postările. Lavinia Pîrva pare că și-a revenit la forma fizică avută înainte de a naște, cunoscut fiind faptul că aceasta s-a confruntat cu kilograme în plus în timpul sarcinii.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu solid. Cei doi sunt căsătoriți și au împreună un băiețel, pe nume Alexandru. Lavinia Pîrva se bucură în aceste momente de zile însorite, întrucât se află în vacanță, pe tărâmuri exotice. Imaginile cu ea în costum de baie sunt apreciate de mulți internauți și se pare că bruneta se simte din nou bine în pielea ei.

Lavinia Pîrva a luptat însă cu kilogramele în plus, după ce a devenit mamă. Ea a apelat la sport intens, dar a acordat și atenție orelor la care servea masa. Potrivit declarațiilor ei, așa a reușit să dea jos nu mai puțin de 30 de kilograme.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”,spunea Lavinia Pîrva.