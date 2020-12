Lavinia Pîrva, declarații despre cel de-al doilea copil. ”Trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții”

Lavinia Pârva vorbește despre al doilea membru al familie Bănică. Ce spune soția juratului de la X Factor despre un al doilea copil? Bruneta mărturisește că se simte extrem de împlinită de când a devenit mamă.

Ce spune Lavinia Pârva despre cel de-al doilea copil?

Lavinia Pârva se descurcă excelent în rolul de mămică și e topită după fiecare gest făcut de micuțul ei. Aceasta mărturisește în fiecare interviu că de când a venit Alexandru pe lume viața ei e întreagă și se simte mai împlinită decât a fost vreodată. Soția lui Ștefan Bănică trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar toată lumea e curioasă acum dacă are de gând să repete această experiență și să-i aducă în viața fiului un partener de joacă.

„Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită.”, a spus Lavinia Pîrva la Star Matinal! Pentru moment, artista a declarat că nu se gândește să mărească familia și nici nu știe care va fi viitorul: „Nu mă gândesc la asta. Nici nu știu ce o să se mai întâmple în viitor”, a mai spus Lavinia Pîrva!

Amintim că se zvonește continuu faptul că cei doi soți nu s-ar mai înțelege și că divorțul ar bate la ușă, motiv pentru care bruneta vine să clarifice cele auzite.