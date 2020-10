Ce a putut să spună Lavinia Pârva despre băiatul lui Ștefan Bănică jr. Se aștepta cineva să-l critice?

Lavinia Pârva a surprins cu părerea sa despre băiatul lui Ștefan Bănică Jr. Ce a spus actuala parteneră a artistului despre fiul lui? Fanii au observat cum rareori a a ieșit la rampă cu astfel de afirmații.

Lavinia Pârva, despre băiatul lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pârva este unul din personajele publice care nu dă foarte multe din casă, rețetă pe care o are și partenerul ei. Cu toate astea, artista a vorbit recent într-un interviu despre rolul de mămică și despre Alexandru. Se pare că și cel de-al treilea copil al solistului i-a moștenit talent. Micuțul are ureche muzicală și este atras de pian, spune tânăra mămică. Bruneta a devenit mamă pentru prima oară pe data de 16 mai, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și mofturos, mai mărturisește aceasta. Alexandru Bănică e foarte sprinten, îi place să se cațere, să exploreze și să cunoască, mai cu seamă când îl vede pe tatăl său cântând.

„E mofturos. Îi place să se caţere, să urce scările. E foarte activ. Am grijă la alimentaţie, dar îi mai dau să guste. Mama mea e mai strictă cu el. Fiul meu cântă la pian cu tati, are ureche muzicală. A ascultat muzică încă de când era în burtică. Nu ştim încă cu cine seamănă mai mult”, a spus Lavinia Pârva, la Pro Tv. În ceea ce privește surplusul adăugat în sarcină, bruneta spune că a reușit să dea jos și să revină la talia de odinioară, mai ales că în mare parte era vorba despre un surplus de apă. „Am luat destul de multe kilograme, am reţinut multă apă. Am rămas cu câteva kilograme pe care o să le dau jos treptat. Sigur că mi-aş dori să fiu mai slabă ca înainte”.

Artistul, extrem de mândru de cei trei copii ai săi

Fanii nu pot trece nici acum cu vederea modul inedit prin care le-a dat vestea că familia urmează să se mărească.

,Doamenlor și domnilor, vă spun de fiecare dată, viața este frumoasă. Încercați să vă bucurați de ea pentru că și eu fac același lucru. Încerc. Nu știu dacă îmi reușește. Și, pentru că astăzi este ziua fetiței mele Violeta, o să cânt pentru ea, împlinește 11 ani. Iar Mos Crăciun mi-a mai adus o surpriză extraordinară și am să spun astă seară… Și față de colegii mei, nici ei nu știu. Dumnezeu mă încearcă și am să fiu tată pentru a treia oară”

Ștefan Bănică