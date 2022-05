Lavinia Pîrva, apariție de senzație. Cum a fost surprinsă soția lui Ștefan Bănică în trafic. FOTO EXCLUSIV

Odată cu apariția cuplului Ștefan Bănică Jr. și Ioana Fodor pe micul ecran, au apărut și speculațiile. Unele dintre acestea erau strict legate de mariajul celebrului artist și Lavinia Pîrva. Numai că, aveau să fie spulberate de partenera de viață a lui Bănică Jr., totul fiind stins din fașă. Cât despre artistă, soția lui Ștefan Bănică a început o serie de transformări și este aproape de nerecunoscut.

În urmă cu 9 ani, showbiz-ul românesc era luat pe sus de vestea iminentului mariaj dintre Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr., Având, până la cel moment, deja o carieră prolifică, după căsătoria cu celebrul artist, Lavina Pîrva s-a dedicat cu totul familiei.

Astăzi, tânăra vedetă, ajunsă la 37 de ani, este o femeie fericită, alături de soț și de micuțul lor băiețel de trei anișori. Devenită mămică, cu atât mai mult atenția artistei s-a focusat pe micuțul Alexandru. Vedeta declara în urmă cu un an că este cea mai frumoasă perioadă din viața ei:

Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită.”, declara în 2021 Lavinia Pîrva .

„Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă.

Deși au apărut câteva zvonuri despre o posiblă idilă între soțul ei și partenera de emisiune, Ioana Fodor, Lavinia Pîrva a fost cea care a stins aceste lucruri, recent declarând:

„Simt nevoia să vă împărtășesc cele întamplate. În ziua în care la noi acasă au sosit colegii lui Ștefan de la Show-ul de dans „Dancing on ice : Vis in Doi, printre care si Irina Fodor, eu împreună cu Ștefan i-am întâmpinat cu mult drag. „Paparazzi” au filmat toată scena pentru că erau la 10 metri de garajul nostru, însă pentru ei eu am fost invizibilă.

Pentru ei, eu eram înscrisă într-un studiu de cercetare al teleportării, am fost teleportată în Palestina ca să poată scrie în liniște ceva „senzational” și probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile în filmul creat de ei. Întrebarea mea este daca mai există oameni care mai cred în fantasmele ziariștilor?! Sper ca nu!”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.