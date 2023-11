Lavinia Pîrva a plecat în vacanţă după ziua ei fără soţ. Ce face Ştefan Bănică Jr. în acest timp

Lavinia Pîrva se distrează în vacanță fără soțul ei. Artista a plecat însoțită în excursie, dar se pare că nu Ștefan Bănică Jr. este partenerul ei de distracție. Cu cine se află artista acum peste hotare și ce face, în tot acest timp, soțul ei.

Lavinia Pîrva este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Artista are o mulțime de fani, care vor mereu să știe ce se mai întâmplă în viața ei. Din acest motiv, îi ține la curent în mediul online, unde este foarte activă mereu.

Postează acolo imagini cu tot ce se întâmplă nou și îi informează pe urmăritorii ei mereu. De data aceasta, vedeta le-a dezvăluit că a plecat în vacanță, la doar câteva zile după aniversarea ei. A optat pentru o excursie în afara țării, alegând Veneția.

Lavinia Pîrva a dezvăluit că drumul până la destinație a fost cu adevărat o provocare. Au întâmpinat tot felul de situații neprevăzute și așa au ajuns să folosească toate mijloacele de transport ca să ajungă la locul dorit.

„Azi a fost o zi mai atipică! Am bifat mersul cu mașina la aeroport, zborul cu avionul, legănat de autobuz și in final, am

ajuns la hotel @palazzosanluca cu barca! Nu cred că am ratat vreun mijloc de transport! A fost o super experiență” , a scris vedeta pe Instagram, alături de o fotografie în care apare toată un zâmbet și fericire.