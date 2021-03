Laurette, declarații halucinante după episodul bătăii: ‘Mă omora în două minute’

Apar noi detalii inedite în ceea ce privește scandalul bătăii la care a fost supusă Laurette acum două zile, după ce a fost surprinsă cu un bărbat misterios într-o cameră de hotel din centrul Capitalei. Ce spune avocatul vedetei despre agresiune.

Scandal în showbizul românesc. Controversata Laurette trece prin momente dificile, după ce a fost bătută cu bestialitate într-o cameră de hotel, de către un domn misterios, căruia i-ar fi cerut un tarif incredibil în schimbul unor servicii amoroase. Conform celor de la Cancan, frumoasa mulatră ar fi fost de acord să întrețină relații intime cu un bărbat pentru o sumă generoasă de bani. După ce actul a fost consumat, bărbatul ar fi fost nemulțumit de clipele petrecute alături de vedetă, reproșându-i că nu face 5000 de euro, oferindu-i numai 300 de euro pentru serviciile prestate.

Laurette s-a simțit nedreptățită și jignită de situația creată, astfel încât s-a repezit către borseta unde se afla suma promisă. Acesta a fost momentul în care bărbatul cunoscut sub inițialele de M.T. a agresat-o fizic, mușcând-o de deget. Mulatra l-a lovit cu cotul în față, de unde a pornit un întreg scandal. Auzind țipetele, una dintre angajatele de la hotel a sunat la 112. Un echipaj de poliție a ajuns imediat la locul faptei.

Laurette s-a dus la Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici” din Capitală pentru a-și scoate un certificat medico-legal, dovada că M.T. a bătut-o în camera de hotel, declarând că își dorește ca agresorul său să plătească pentru ce i-a făcut.

„A avut loc o agresiune fizică, eu pot să spun că îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și că astăzi sunt printre voi. Totul a pornit din senin, pot să vă spun doar că am fost trasă într-o capcană. Cineva doreșțe să îmi construiască o altă imagine decât cea în care sunt eu. Nu este prima dată când încearcă și se pare că i-a reușit. O să merg pe cale legală de data aceasta”, a declarat cântăreața, potrivit viva.ro .

Avocatul exoticei mulatre a făcut declarații pentru Antena Stars, în care susținea că nu este cunoscut motivul care a dus la agresiunea fizică și că poliția va rezolva totul de acum încolo:

„Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a declarat avocatul lui Laurette la Xtra Night Show, la Antena Stars.