Laurette a spus suma pentru care ar face amor cu alt bărbat. Reacția furibundă a vedetei

Laurette este una dintre cele mai dorite femei din showbiz, iar de-a lungul timpului, aceasta a avut relații cu bărbați celebri, recunoscând că-i plac luxul și milionarii.

Aceasta a fost invitată ”Teo Show”, aceasta care este o femeie liberă de când a divorțat de Ciprian Nistor, a povestit despre iubiții ei de până acum și a făcut declarații surprinzătoare.

De menționat, divorțul dintre Laurette și omul de afaceri Ciprian Nistor a fost unul cu scandal. El a acuzat-o pe Laurette că l-ar fi înșelat câtă vreme el își ispășea pedeapsa în închisoare.

„Pentru un milion de euro mi-aș înșela soțul! Am înșelat și am fost înșelată. Am iertat când am fost înșelată, dar nu se merită. Sunt o femeie foarte rece și mama zice că am inima de gheață și că nu o să stau cu nici un bărbat. Dar asta e pentru că am trecut prin lucruri rele în relațiile mele cu bărbații”, a mai spus Laurette la „Teo Show”, de la Kanal D.