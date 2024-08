Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, vacanță în familie. Micuțul Liam e adorabil, ce detaliu a topit inimile fanilor

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc momente de vis într-o vacanță minunată alături de fiul lor, Liam. Cu toate că detaliile exacte ale destinației rămân un secret, imaginile publicate de cei doi pe rețelele de socializare au captat atenția fanilor și au stârnit admirația acestora. Micuțul Liam a devenit rapid vedeta social media datorită unui detaliu adorabil care a topit inimile tuturor.

Recent, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au împărtășit cu fanii câteva instantanee din vacanța lor de vis. Deși locul exact al destinației nu a fost dezvăluit, peisajele superbe și atmosfera relaxantă au fost evidente în pozele publicate.

Aceste imagini nu doar că evidențiază frumusețea locului, dar și legătura strânsă dintre cei doi parteneri și fiul lor. Vacanța a fost o oportunitate perfectă pentru a petrece timp de calitate împreună și a se bucura de momente speciale.

Un detaliu care a captat în mod special atenția publicului a fost apariția micuțului Liam. Într-o imagine care l-a surprins pe băiețel într-o ipostază adorabilă, micuțul a fost surprins zâmbind fericit în mijlocul unui peisaj idilic.

Acest moment a reușit să atragă toate privirile și să adune comentarii pline de căldură din partea fanilor. Publicul a fost cucerit de frumusețea și inocența micuțului, iar imaginile cu Liam au devenit rapid virale, primind zeci de mii de aprecieri.

Citește și „Circ mediatic”! Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce a câștigat procesul cu Anamaria Prodan: Are de primit zeci de mii de lei!

Într-un interviu acordat recent, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre prima întâlnire cu Corina Caciuc și despre modul în care a început povestea lor de iubire.

Antrenorul a descris momentul ca fiind unul romantic, cu o cină specială la un restaurant din Dubai, unde a încercat să o impresioneze cu creveți delicioși.

​”Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari în Dubai. Și i-am zis: ”Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți”. De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: ”Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic”.

Am mâncat eu trei. ”Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?”. Și normal, ce putea să zică? ”Nu”! Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: ”Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic”. Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva.

În primul rând, libertatea pe care o aveam eu. Faptul că eu eram singur, Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem. În fine, nici nu mă interesează. Faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa, există un motiv. Și eu întotdeauna zic că lucrurile astea vin de undeva. Ca să poți să ai relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… așa a fost să fie”, a spus Laurențiu Reghecampf pe YouTube, la podcastul lui Bursucu.