Laurențiu Reghecampf, la un pas să semneze contractul cu CS Universitatea Craiova. Ce salariu va avea antrenorul și care este obiectivul fixat de Mihai Rotaru

Laurențiu Reghecampf este gata să se întoarcă la CS Universitatea Craiova după doar șase luni. Antrenorul român s-a înțeles în privința contractului cu Mihai Rotaru și trebuie doar să mai găsească o soluție prin care să-și rezilieze înțelegerea cu Neftchi Baku, formație care ocupă locul trei în prima ligă din Azerbaidjan.

Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al formației CS Universitatea Craiova, scrie prosport. Patronul Mihai Rotaru a spus după plecarea lui Mirel Rădoi că are mai multe variante, dar tot timpul aceasta a fost singura soluție pe care a avut-o în minte. Reghecampf s-a înțeles deja cu patronul asupra salariului și va câștiga la fel ca în precedentul mandat: 15.000 de euro pe lună, plus bonusuri pentru performanță. Tehnicianul a plecat din Bănie în luna iunie a acestui an, după ce patronul i-a reproșat că este foarte preocupat de aparițiile în media și de divorțul cu Anamaria Prodan.

Laurenţiu Reghecampf se află sub contract cu Neftchi Baku, formație care mai are de jucat două meciuri în acest an. Despărțirea nu ar trebui să fie o problemă. Șefii au spus că vor ca echipa din Baku să se implice în lupta pentru titlu, dar momentan se află pe locul trei la 12 puncte de lider. În plus, tehnicianul a spus de mai multe ori că nu este mulțumit de lot și că are la dispoziție prea mulți jucători tineri. Nu este încântat nici de condițiile de la actuala echipă și s-a plâns de multe ori că gazonul stadionului nu este deloc bun.

„Am mai fost întrebat. Nu pot interzice presei să scrie știri despre mine. Poate să scrie ce vrea, este dreptul ei. Sunt la Neftchi acum. A fost o nouă întâlnire cu cei din club în care am vorbit despre consolidarea echipei. Nu există nicio problemă din partea mea. Nu mă gândesc să-mi schimb echipa”, a spus Reghecampf recent, citat de Sportinfo.az.

Presa din Azerbaidjan a scris de mai multe ori că cei care conduc clubul Neftchi sunt supărați și din cauza scandalului din stradă dintre antrenorul lor și soția acestuia, cei doi aflându-se în acel moment în plin proces de divorț.

Sursa citată mai spune că Reghe va prelua formația CS Universitatea Craiova încă din primele zile ale anului viitor. Obiectivul din contractul valabil până în vară, cu opțiune de prelungire, este locul trei. Dar Reghecampf i-ar fi spus patronului că vrea transferuri în această iarnă pentru că își dorește să lupte pentru titlu.

„Transferul” lui Reghe la CS Univesitatea Craiova a generat și un moment haios în presa azeră unde s-a scris că antrenorul român va primi cadou în Bănie un Bugatti și salariu lunar de 40.000 de euro. Mihai Rotaru susține că soția lui s-a supărat când a auzit cât de generos este cu antrenorii, dar apoi a spus serios că nu se pune problema unui asemenea contract. Și Reghe a glumit și a spus că nu ar vrea un Bugatti roșu, pentru că nu-i place această culoare.