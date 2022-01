Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica Anamariei Prodan: „Este departe de ceea ce a fost”

Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica Anamariei Prodan. Treptat, antrenorul de la CSU Craiova este renegat de toți membrii familiei sale, după ce a decis să aleagă viața împreună cu amanta sa, Corina Caciuc. Tehnicianul de 46 de ani a fost „luat în colimator” și de fiica sa vitregă, Rebecca Prodan. Aceasta este fiica cea mare a Anameriei Prodan din prima căsnicie și, de curând, a devenit conducătorul clubului din Liga 1, Academica Clinceni.

Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf, atacat de fiica Anamariei Prodan. Antrenorul și impresara continuă „războiul” declanșat după ce tehnicianul de la CSU Craiova a ales să-și trăiască viața alături de amanta sa, Corina Caciuc. Deși încă nu au divorțat, Reghe și Anamaria Prodan sunt într-un conflict ce cuprinde, treptat, mai toți membrii fostei lor familii.

Anamaria Prodan a decis să se implice financiar la ultima clasată din Liga 1, Academica Clinceni. „Mișcarea” a fost semnalată chiar și de presa italiană.

„Fostul preşedinte de la Hermannstadt a cumpărat Academica Clinceni, un club românesc din Liga 1, iar o linie directă a fost deschisă către Italia. Anamaria Prodan ţinteşte trei fotbalişti din Italia. Aceştia sunt Matteo Ardemagni, care părăseşte Frosinone, Lollo, de la Bari, şi Rizzo, de la Pescara. Totul e în desfăşurare, Anamaria Prodan e serioasă. Academica Clinceni are planuri ambiţioase de viitor”, a scris Tuttomercatoweb.com.

„Este departe de ceea ce a fost”

Laurențiu Reghecampf a primit o lovitură serioasă chiar dinspre una dintre fiicele sale vitrege. Rebecca Prodan Dumitrescu este fiica cea mare a Anamariei Prodan din prima sa căsnicie, cea cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu. Tot cu acesta, impresara mai are o fată, Sarah (21 ani). Împreună cu Reghecampf îl are pe Laurențiu (13 ani), în timp ce tehnicianul mai are un băiat din prima sa căsnicie, Luca (20 de ani).

Rebecca Prodan declara în 2020 că este datoria ei și a fraților săi să ducă mai departe ce au construit în fotbal părinții lor.

„Încet, încet, trebuie să ducem mai departe micul imperiu pe care părinții noștri l-au construit de la zero. Fotbalul aduce atâta bucurie. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie în structura de conducere a unui club de fotbal. Noi, ca familie, respirăm fotbal și sport în general”, declara Rebecca Prodan la acea vreme.

Acum, situația pare a se fi schimbat drastic în privința părerii tinerei despre tatăl său vitreg. Tânăra a acordat un interviu pentru presa poloneză în care povestește despre planurile de viitor ale echipei ilfovene. Ea nu a ratat momentul și să-l atace subtil pe Laurențiu Reghecampf, încă soțul mamei sale.

„Să sperăm că va mai fi în funcție până atunci”

„Clubul trebuie să supraviețuiască. Trebuie să venim cu o strategie perfectă și să aducem jucători de calitate. Mama mă va ajuta, la fel ca ceilalți parteneri, să construim ceva perfect. Când voi juca împotriva lui? Să câștige cel mai bun! Să sperăm că va mai fi în funcție până atunci. Îi doresc noroc și toate cele bune. Pentru mine, domnul Reghecampf este departe de ce a fost. Faptul că a pășit într-o altă lume mă întristează, pentru că el era soarele familiei noastre”, a spus Rebecca Dumitrescu pentru publicația Transfery Info.

În 2020, Anamaria Prodan a fost acționară, pentru o vreme, la clubul din Liga 1, pe atunci, Hermannstadt. La finalul sezonului, sibienii au retrogradat, dar impresara se retrăsese deja din cauza unor neînțelegeri cu alți acționari ai clubului. În acte, însă, la acea vreme, și-a trecut fiica cea mare, Rebbeca Prodan-Dumitrescu în actele clubului transilvănean.

Laurențiu Reghecampf ocupă cu CSU Craiova abia locul 5 în Liga 1, cu 25 de puncte în urma liderului CFR Cluj și la egalitate cu Rapid și Farul. Reghecampf este tot mai contestat de fanii olteni, mai ales că echipa din Bănie era văzută, inițial, drept o pretendentă la titlu.