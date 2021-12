Anamaria Prodan și-a asigurat financiar fiica. Ce cadou colosal i-a putut face Rebeccăi

Anamaria Prodan și-a asigurat financiar fiica. Sexi-impresara trece printr-un an dificil. Este la un pas de divorțul de antrenorul Laurențiu Reghecampf, dar a pierdut și doi jucători importanți din portofoliul de agent, Dennis Man și Ianis Stoica. Anamaria Prodan nu se dă bătută, însă, și a făcut o mutare importantă, alegând să investească într-un club de Liga 1. Dar, pentru a nu fi în conflict de interese, a pus-o pe fiica sa cea mare, Rebecca, într-un post din conducerea acestuia.

Anamaria Prodan și-a asigurat financiar fiica. Impresara este determinată să nu se lase doborâtă de loviturile pe care le-a primit în acest an. Ea este la un pas de divorțul de Laurențiu Reghecampf, după ce acesta a scos „la lumină” relația pe care o avea de ani buni cu amanta sa, Corina Caciuc.

Anamaria Prodan a mai pierdut și doi jucători importanți din portofoliul de agent, Dennis Man și Ianis Stoica. Ambii au trecut „cu arme și bagaje” în tabăra firmei fraților Giovanni și Victor Becali. Dar Anamaria Prodan continuă să facă mutări surprinzătoare, pentru a demonstra influența și forța financiară pe care le are.

În sezonul trecut, Anamaria Prodan a fost acționară, pentru o vreme, a clubului de Liga 1, Hermannstadt. La finalul sezonului, sibienii au retrogradat, dar impresara se retrăsese deja din cauza unor neînțelegeri cu alți acționari ai clubului. În acte, însă, la acea vreme, și-a trecut fiica cea mare, Rebbeca Prodan-Dumitrescu în actele clubului transilvănean. Acum, situația pare a se repeta.

Ce cadou colosal i-a putut face Rebeccăi

Anamaria Prodan a decis să se implice financiar la ultima clasată din Liga 1, Academica Clinceni. „Mișcarea” a fost semnalată chiar și de presa italiană.

„Fostul preşedinte de la Hermannstadt a cumpărat Academica Clinceni, un club românesc din Liga 1, iar o linie directă a fost deschisă către Italia. Anamaria Prodan ţinteşte trei fotbalişti din Italia. Aceştia sunt Matteo Ardemagni, care părăseşte Frosinone, Lollo, de la Bari, şi Rizzo, de la Pescara. Totul e în desfăşurare, Anamaria Prodan e serioasă. Academica Clinceni are planuri ambiţioase de viitor”, a scris Tuttomercatoweb.com.

Anamaria Prodan (48 de ani) a anunțat că va ajuta clubul Academica Clinceni pentru restul sezonului, dar în acte nu va figura drept oficial al clubului. Fiica ei, modelul Rebecca Prodan Dumitrescu (22 de ani), va apărea în mod oficial în conducerea clubului.

Nu sunt eu acolo, ci e Rebecca, fata mea. Ea este pe partea asta de management şi o să o ajut şi cu Clinceni. Este păcat ca echipa asta să se ducă în Liga 2 şi e păcat să se desfiinţeze, pentru că se îndreaptă către chestia asta”, a spus Anamaria Prodan, citată de digisport.ro.

Este fata cea mare din prima căsnicie a impresarei

Rebecca Prodan Dumitrescu este fiica cea mare a Anamariei Prodan din prima sa căsnicie, cea cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu. Tot cu acesta mai are o fată, Sarah (21 ani). Împreună cu Reghecampf îl are pe Laurențiu (13 ani), în timp ce tehnicianul mai are un băiat din prima sa căsnicie, Luca (20 de ani) Rebecca declara anul trecut că este datoria ei și a fraților săi să ducă mai departe ce au construit în fotbal părinții lor.

„Încet, încet, trebuie să ducem mai departe micul imperiu pe care părinții noștri l-au construit de la zero. Fotbalul aduce atâta bucurie. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie în structura de conducere a unui club de fotbal. Noi, ca familie, respirăm fotbal și sport în general”, declara Rebecca în 2020.

Rebecca Prodan Dumitrescu este studentă la Institutul Marangoni din Italia, specialitatea Fashion and Design. A intrat cu bursă la Parson University din New York, iar ulterior s-a transferat în Italia. Este model internațional pentru Dolce & Gabbana și a defilat pentru cele mai mari case de modă.