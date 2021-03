Laurențiu Reghecampf a dat lovitura anului. Anamaria Prodan sigur e mândră de el

Laurențiu Reghecampf bifează încă o nouă reușită! Celebrul antrenor de fotbal a dat din nou lovitura. Anamaria Prodan cu siguranță e extrem de mândră de ceea ce a făcut acesta.

Nou motiv de sărbătoare în familia lui Laurențiu Reghecampf, după ce acesta a semnat cu Al Ahli Jeddah, echipa lui Mitriță. Antrenorul a rămas liber după despărțirea de Al-Wasl din luna octombrie a anului trecut, iar acum a ales să rămână totuși în zona arabă. Antrenorul a semnat cu Al Ahli, echipa din Arabia Saudită pentru care evoluează Alexandru Mitriță. Reghecampf a confirmat preluarea echipei pentru care își dorește să iasă din impasul în care se află, conform gsp.ro.

Cei de la Al Ahli nu au mai câștigat niciun meci în ultimele 7 etape, trăgând astfel linie peste 5 înfrângeri consecutive. De asemenea, Reghecampf le-a mai pregătit în cariera de antrenor pe: Gloria Bistrita, FC Snagov, FC U Craiova, Concordia, FCSB, Al Hilal, Litex, Al-Wahda si Al-Wasl și are în palmares două titluri ale Ligii 1 și o Supercupă a României, toate cucerite alături de FCSB.

Remunerația pentru contractul valabil pe 3 ani cu arabii este una colosală – 4 milioane de dolari, în care intră și salariile celor din staff-ul tehnic. Soția cunoscutului antrenor a postat o poză cu acesta alături de un mesaj sugestiv în care îi urmează noroc în noua provocare din viața sa. „Te iubim, regele nostru, și suntem foarte mândri de tine. Ești cel mai bun! #nouînceput”.

-De trei ori campioana Arabiei Saudite (1978, 1984 și 2016);

-Lotul este cotat de Transfermarkt.com la 45,7 milioane de euro;

-Cei mai valoroși fotbaliști din lot sunt atacantul M’Baye Niang, care valorează 10 milioane de euro, Alexandru Mitriță (7 milioane), atacantul -Omar Al-Somah (5,8 milioane) și fundașul stânga Lucas Lima (5 milioane);

-Reghecampf îl va pregăti la Al Ahli și pe Ljubomir Fejsa, mijlocaș defensiv venit de la Benfica.

„Nu am avut foarte multe opţiuni. Antrenorii buni, precum Dan Petrescu, Reghecampf sau Şumudică, ar fi fost greu de adus la Iaşi. Am vorbit cu cei trei, am vorbit şi cu Bergodi. Am avut o listă de 20 de antrenori care să vină la Iaşi. Am început cu cei de top, dar, din nefericire, am fost refuzaţi. Nu din pricina financiară. Şumudică ne-a spus că a refuzat şi Dinamo, şi Rapid şi că are nevoie de linişte până la vară. Dan Petrescu spunea acelaşi lucru. Fie vorba între noi, e greu să aduci un antrenor de top la o echipă care se bate la retrogradare”

Adrian Ambrosie, vicepreşedintele Consiliului Director de la Poli Iaşi