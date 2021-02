Ce imagini au scăpat pe internet, după zvonurile de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Zvonurile divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu sunt de ieri sau de azi, separarea celor doi fiind subiect de discuție deja de ani buni. Ce imagini au revenit în atenția fanilor cuplului în această perioadă sensibilă?

Detaliul observat de fani, după zvonurile de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Zvonurile aruncate în public de Gigi Becali despre separarea celebrului cuplu format din Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au pus pe jar pe toată lumea. Din păcate, prietenia care părea foarte frumosă dintre cunoscuta impresară și cunoscutul om de afaceri s-a terminat recent din cauza unor vorbe la care nimeni nu se aștepta, mai cu seamă amicii comuni ai vedetelor.

„Am văzut și eu ce a apărut, dar nici nu am cum să comentez așa ceva. Nu se va întâmpla niciodată (n.r. – divorțul). El, în palatul lui, poate să spună ce vrea. Nici nu mai știu ce să inventeze, nu mai dorm de grija noastră. Sunt ciudoși că Laur este unul dintre cei mai buni antrenori care există, iar eu am reușit să mă impun într-o lume a bărbaților, a misoginismului. Probabil că unii nu suportă faptul că noi, familia Prodan-Reghecampf, nu avem nevoie nici de banii lor, nici de mila sau ajutorul lui Gigi Becali. Ne avem unul pe altul si este suficient”

Ce au putut vedea cei care îi urmăresc?

Detaliul observat de fani sunt pozele, cadourile și declarațiile de dragoste care nu încetează să-și facă apariția, semn care nu poate deloc să indice o separare. Cei doi pare că se iubesc exact ca la început, mai cu seamă că cei care îi iubesc au putut să-i vadă mai transparenți decât niciodată în cel de-al doilea reality show destinat familiei, unde totul părea natural și simplu, mai ales în ceea ce privește relația de cuplu dintre soți.

„Este penibil de la A la Z. E mic și la statură și la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune că m-am ridicat pe umerii lui, păi, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scăunel, cu mâinile ridicate. Ce umeri are el? Are bust și cap ca să nu îi plouă în gât, că nu îl folosește. El se ia cu mine? A făcut școala pe scări. El nu poate să mai vorbească vreodată cu mine sau în fața mea. Să își aducă aminte cum se gudura pe lângă mine și să își aducă aminte cum mă ruga să vorbesc frumos despre el pe la televizor”, a replicat impresara în urma celor auzite, pentru ProSport.