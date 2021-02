Anamaria Prodan, declarații șoante: ”Nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!”

Anamaria Prodan a surprins cu câteva declarații recente. Ce a spus celebra impresară și cum a închis gura criticilor care o au deja de ani buni subiect pricipal? De unde crede vedeta că a plecat totul?

Anamaria Prodan vine cu câteva declarații acide despre subiectul care nu pleacă din ziarele de scandal deja de ani și ani – divorțul său de Laurențiu Reghecampf. Celebra impresată încearcă de o bună perioadă să pună capăt zvonurilor care nu sunt deloc inspirate din realitate, astfel că a vorbit despre relația cu soțul ei și despre presupusa aventură pe care ar fi avut-o cu Dan Alexa. Mai mult decât atât, aceasta susține că nu ar ascunde niciodată dacă povestea ei cu tatăl băiețelului său ar ajunge la final.

„ Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea.

Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Dan Alexa, cu Ovidiu Burcă sau cu Dani Coman. Se scrie de atâția ani că sunt cu Alexa, dar nimeni niciodată nu ne-a prins cu paparazzi.

Pe mine 90 la sută din țară mă urăște! Nu mă prindeau ei cu un bărbat în ani de zile dacă eu eram singură în România și Laur prin Arabia sau prin Emirate?”, a detaliat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan (Sursa: gsp.ro)