Laura Lavric, mărturisiri uluitoare despre fosta căsnicie: „Mi-au zis că îmi dau un apartament”

Laura Lavric, mărturisiri uluitoare despre fosta căsnicie. Celebra solistă de muzică populară Laura Lavric a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarațiile recente. Mare parte dintre ele au legătură cu decizia sa de a divorța. Îndrăgita interpretă a vorbit și despre ceea ce a pățit în anii de căsnicie. Divorțul a avut loc în urmă cu 25 de ani, iar acum a decis să povestească pentru prima dată despre asta.

Amatorii de muzică populară o cunosc și o îndrăgesc pe celebra solistă Laura Lavirc. Parte dintre ei știu prin ce probleme grele a trcut vedeta, mai ales în ultimii ani, după ce și-a pierdut mama. Dar puțini sunt aceia care știu despre o altă dramă.

O dramă petrecută în anii ei de căsnicie și despre divorțul de acum 25 de ani. Unul din episoadele povestite a fost cel în care, nou venită în București, cei de la Ansambul Ciocârlia au condiționat-o pe vedetă pentru a primi un apartament, episod despre care Laura Lavric spune:

„Cei de la Ansamblu mi-au spus: «Dacă te căsătorești, îți dăm apartament, dacă nu, îți dăm garsonieră.» Iar eu, când am auzit…La mine nu a fost o căsătorie din dragoste.

Deși căsnicia a fost una de complezență, vedeta povestește că a încercat să țină de familie și de căsnicie, dar, realitatea i-a dovedit contrariul, mai ales că fostul soți o și jignise:

Și pentru că tot veni vorba de confesiuni intime, Laura Lavric a povestit că, în cei 25 de ani de când a divorțat au mai existat câteva relații, dar niciuna concretizată într-o nouă căsnicie, din păcate.

„Destinul! Nu poți să-l păcălești niciodată! Ce ti-e scris în frunte e pus. Și dragostea este un destin.

Eu am mai avut câte o relație, că sunt despărțită de 25 ani. Am avut o cunoștință din New York care era inginer la fabrică de avioane, nu era însurat, un bărbat bine, era din Cluj, mi-a propus să rămân acolo.

Eu? Niciodată! Nu l-am iubit. Până la urmă, știi ce rezistă? Înțelegerea și proiectele pe care vrei să le faci împreună, ajutor reciproc. Dragostea oricum dispare că nu poți să iubești că la 20 ani’’, a povestit Laura Lavric.