Prin ce dramă a trecut Laura Lavric. Momente tulburătoare trăite de artistă

Fanii Laurei Lavric au rămas șocați de ce au auzit. Celebra interpretă de muzică populară a vorbit despre drama vieții sale. Vedeta a trecut prin clipe groaznice în urmă cu câțiva ani. ,,A fost un șoc imens! Am făcut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig„, a mărturisit solista. Ce i-a provocat această durere și cum a reușit să se pună pe picioare după episodul teribil?

Laura Lavric a vorbit despre momentele dramatice din viața sa. Arista a avut un șoc emoțional atunci când a aflat că și tatăl ei a trecut la cele Sfinte. Tragedia se petrecerea după ce solista o pierduse deja pe cea care i-a dat viață.

Interpreta de muzică populară și-a pierdut mama în urmă cu șapte ani, dar o altă cumpănă avea să vină. Ea nu a putut să fie prezentă la înmormântarea tatălui său pentru că se afla într-un turneu în Canada. Fiul vedetei i-a ascuns faptul că părintele ei s-a stins din viață.

Abia la întoarcerea în țară cea din urmă a primit vestea cumplită, moment în care a simțit că nu mai poate respira. Mai mult decât atât, Laura Lavric visase în acea perioadă că avea o geantă goală și plângea foarte tare. Atunci a fost convinsă că ceva rău se va întâmpla în realitate.

Băiatul a așteptat-o la aeroport, purta doliu și avea barbă. După ce s-au întâlnit, Victor a ținut să îi spună înainte să se urce în mașină că tatăl ei s-a dus pe lumea cealaltă. Solista a leșinat pe loc, ulterior a plâns fără oprire până la Iași.

,,Când am ajuns acasă, el mă aștepta la aeroport. Avea barbă, purta doliu, eu l-am luat la rost că și-a lăsat barbă. Inainte să mă urc în mașină, mă prinde de mână și-mi spune că trebuie să-mi zică ceva. Mie nu mi-a venit să cred!

Am leșinat lângă mașină. Până la Iași am plâns fară oprire! Am făcut și indigestie. A fost un șoc imens! Am facut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig nu puteam. M-a tras fiul meu din pat, am ieșit în balcon, mi-am revenit!”, a mai detaliat vedeta.