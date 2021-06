Veste de ultimă oră la Survivor România. Când încep probele individuale în competiția din Republica Dominicană

După șase luni de trasee solicitante și condiții extreme de supraviețuire, la Survivor România au rămas cei mai talentați concurenți. Cei mai buni dintre Războinici și Faimoși vor participa la probele individuale, acolo unde fiecare va lupta pentru el pentru a câștiga marele premiu Survivor România sezonul 2. Când vor începe probele individuale, mai exact.

Consiliul de nominalizare de sâmbătă, 26 iunie, a fost unul dintre cele mai intense din ultimele săptămâni la Survivor România. Sebastian Chitoșcă și Zanni au votat-o, în unanimitate, pe Elena Marin, coregrafa fiind în pericol de a părăsi competiția din Republica Dominicană.

După șase luni de probe solicitante, în care Războinicii și Faimoșii s-au luptat cu foamea, extenuarea fizică, lipsa odihnei, presiunea concursului și condițiile extreme de supraviețuire, șase concurenți norocoși vor ajunge la probele individuale.

Marius Crăciun, Andrei Dascălu, Maria Chițu și Albert Oprea sunt primii patru concurenți despre care se știe că vor participa în etapa finală a competiției care se desfășoară în jungla dominicană. Cât îi privește pe Faimoși, dintre Zanni, Elena Marin și Sebastian Chitoșcă doi concurenți vor ajunge la probele individuale, în urma Consiliului de eliminare de duminică, 27 iunie.

Probele individuale vor începe săptămâna viitoare. Mai precis, de joi, 1 iulie 2021, Faimoșii și Războinicii vor deveni toți adversari pe teren. Fiecare dintre cei șase concurenți va lupta pe forțele proprii pentru a câștiga titlul de Survivor România și marele premiu în valoare de 250.000 de lei, puțin peste 50.000 de euro.

După ce au pierdut ambele jocuri pentru imunitate ale acestei săptămâni, Faimoșii i-au propus pe Elena Marin și Sebastian Chitoșcă spre eliminare, iar unul dintre cei doi va părăsi competiția din Republica Dominicană în cadrul Consiliului de duminică, 27 iunie.

Elena Marin a fost din nou atacată de către colegii ei, iar Maria Chițu de la Războinici a sărit în apărarea prietenei sale, după ce a fost acuzată de către băieți că a făcut blat și a pierdut intenționat două puncte pentru a o ajuta pe coregrafă pe traseu.

„Mă așteptam să fiu nominalizată. Am fost agitată toată săptămâna. Îmi este frică, am rămas doar trei. Publicul decide. Facă-se voia Domnului. Este clar că este o frustrare foarte mare, nu am cum să le schimb părerea. Dar asta nu-mi dă dreptul să îi vorbesc urât lui Sebastian, că îmi fac nevoile cum face el, ei au manipulat lucrurile și ei joacă urât. Sebastian vorbea despre exemplul pe care îl dăm oamenilor de acasă, nu vreau să spun de câte ori a zis el atât de multe lucruri.

Nu am cum să mă apăr în fața lor, dar trebuie să faci față din toate punctele de vedere și să mergi mai departe. Ei nu joacă corect, vorbesc despre dreptate, strategii, lucruri murdare și, de fapt, cred că ei le fac. De fapt, nu cred, sunt sigură, hoții strigă hoții. Am rămas singură, din păcate.”, a spus Elena Marin la Consiliul de la Survivor România.