Ce va face Laura Giurcanu cu banii de la Survivor România. Ce plan are pentru ei

Laura Giurcanu a părăsit „Survivor România“ 2022 după aproximativ trei luni de competiție, în ediția din 5 aprilie. De curând, fosta concurentă a făcut declarații din culisele show-ului fenomen, dezvăluind și ce va face cu banii pe care i-a câștigat în urma experienței din Dominicană. Află în continuare ce vis vrea să-și îndeplinească fotomodelul.

Laura Giurcanu a făcut parte din echipa Faimoșilor în cadrul competiției sportive „Survivor România“ 2022, părăsind concursul înainte ca echipele să fie reîmpărțite (Vulturii și Tigrii).

Celebra influenceriţă a plâns în momentul în care a aflat că ea este cea care trebuie să se întoarcă acasă, în România, fiind vizibil emoționată de întreaga experiență trăită în Republica Dominicană.

„M-am uitat la câteva momente din emisiune, nu am apucat să văd tot, însă pot spune clar că e un super show, este intens și interesant. E un sentiment straniu să fi trăit acele experiențe într-un fel, iar apoi să le văd relatate prin ochii oamenilor alături de care eram“, a spus Laura, într-un interviu pentru viva.ro .

Fosta concurentă a emisiunii de la Pro TV a vorbit și despre relațiile pe care le-a avut cu colegii, mărturisind că acestea erau „OK“ în mare parte din timp.

„Relațiile dintre noi, în mare parte din timp, erau OK, însă la jocuri, uneori, deveneau mai tensionate, toți dorindu-ne victoria. Zilele de joc erau grele, pentru că se întâmplau într-o căldură arzătoare și devenea cu atât mai greu să lupți și să alergi, iar apoi să îți și încurajezi colegii, când nu prea mai aveai oricum resurse de energie“, a declarat vedeta.

Laura Giurcanu a rezistat câteva luni bune la „Survivor România“ 2022, ceea ce i-a atras un onorariu pe măsură. De curând, aceasta a dezvăluit și ce va face cu banii.

„Am un plan și anul ăsta am să-l duc la capăt, îndeplinindu-mi această dorință foarte profundă. Îmi doresc să îmi iau primul apartament și să-mi construiesc acel «acas㻓, a mărturisit fosta faimoasă.

Întrebată dacă a avut probleme medicale după concurs, Laura a spus că se simte bine, mai ales că nu mai este nevoită să mănânce zilnic cocos.

„Toți am avut probleme cu stomacul de la cocos, mai mult sau mai puțin. Eu am fost un caz fericit și nu am avut nimic ce nu se putea rezolva cu un detox de cocos de 2-3 zile. Momentan mă simt bine, îmi ascult corpul și încă aștept să văd cum se va readapta la viața firească“, a afirmat blondina.