Laura Cosoi este însărcinată. A anunțat și ce va fi, băiețel sau fetiță

Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvantare de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot strange copilul in brate si cand mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc ♥️Link in bio 🥰 #Rita #binecuvantare #familie #surioara #pregnancy #mama #8martie #RitasOutfit @ficimimi #photography @alexgalmeanu