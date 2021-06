Doliu pentru Larisa Iordache. Tragedie în familia gimnastei: mama ei a murit azi-noapte

Este o zi tristă pentru Larisa Iordache. Gimnasta care i-a încântat pe români cu performanțele sportive trece acum prin cele mai grele momente ale vieții.

Larisa Iordache și familia acesteia trec prin momente grele. Mama gimnastei s-a stins din viață noaptea trecută.

Deși trece prin cele mai dificile momente din viață vestea tristă a fost data chiar de gimnastă. Aceasta a postat un mesaj sfâșietor pe Instagram. Mesajul este însoțit și de câteva imagini în care sportiva apare alături de mama ei.

Fanii Larisei au început să posteze imediat mesaje de condoleanțe.

Pentru Larisa Iordache, cel mai mare sprijin în cariera sportivă a fost chiar mama ei. Aceasta a susținut-o încă de mică în cariera sportivă, chiar dacă, de multe ori, abia se descurcau cu banii. Mama Larisei avea un job modest, aceasta lucrând ca patiser.

A făcut însă tot ce i-a stat în putință ca fiica ei să aibă tot ce-și dorește și a încurajat-o în momentele grele. Aceasta era foarte mândră de performanțele fiicei sale.

„Sunt foarte bucuroasă. Sunt mândră. M-am uitat cu atenție și am ținut pumnii strânși fetei. Am mare încredere în ea. Este un copil care a muncit și sunt foarte încântată că mulți români sunt încântați de ea. Când greșește seamănă cu tatăl ei, când reușește seamănă cu mama ei.

Am făcut multe sacrificii, am ajutat-o cât am putut ..în permanență. Am ajutat-o când i-a fost greu, probabil de aia a ajuns și la nivelul acesta. Tot timpul am susținut-o înainte de a intra în sală, i-am spus că este cea mai bună. Ea știe oricum ce are de făcut, nimic în plus. A ajuns acum la o vârstă, nu trebuie să-i mai spun eu”, declara mama Larisei Iordache după ce gimnasta a atins performanța sportivă.