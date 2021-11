Larisa Drăgulescu a făcut o avere din videochat. Câți bani câștigă: ‘M-am îmbogățit’

Larisa Drăgulescu a surprins pe toată lumea cu sumele recunoscute recent. Câți bani a făcut din videochat? Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a fost mai transparentă decât până acum.

Larisa Drăgulescu a ajuns să trăiască pe picior mare din imaginile postate pe un site de adulți. Fosta soție a celebrului gimnast a venit cu mărturii transparente despre ce se ocupă și cum merge acum viața sa. Nu mai este un secret pentru nimeni din ce se întreține Larisa.

Chiar ea a confirmat faptul că activează pe o platformă interzisă minorilor, unde încarcă diverse clipuri și imagini care îi fac traiul extrem de ușor. Aceasta a vorbit despre ocupația sa și a mărturisit că îi place ce face și nu este judecată de copiii săi pentru acest lucru.

Roșcata a vorbit și despre cum i-a venit ideea și de cât timp creează content interzis minorilor. Ea a declarat că astfel realizează că își vinde corpul, dar nu o interesează pentru că fiecare este liber să decidă cum dorește.

„Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021. Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag.

Fosta soție a sportivului nu are inhibiții și susține că și copiii ei văd ce postează în mediul online. Mulți o critică în aceste timpuri din cauza a ceea ce face, dar pentru ea contează că în modul acesta își poate sprijini familia.

„Copiii mei mă susțin, sunt mari, văd și ei în online. Sunt ok cu asta. Vorbim orice, ne înțelegem bine, i-am educat în felul meu. Nu spun nimic despre asta. Sunt bine crescuți, amândoi au bursă de merit în clasa a 10-a. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună.

Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară “la muncă” înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a adăugat fosta soție a lui Marian Drăgulescu la emisiunea ‘La Măruță’, de la Pro TV.