Larisa Drăgulescu s-a îmbogățit în doar 3 ani. Ce avere are fosta soție a lui Marian Drăgulescu EXCLUSIV

Larisa Drăgulescu, fosta soție a marelui gimnast Marian Drăgulescu, s-a recăsătorit anul acesta, însă iată că actualul partener de viață nu are niciun drept asupra bunurilor ei. După modelul marilor actori de la Hollywood, și Larisa a dorit să-și pună agoniseala de-o viață la adăpost, pentru cei doi copii din prima căsnicie. ”Am făcut contract prenupțial!”, ne-a spus Larisa, pentru Impact.ro. Bomba sexy a strâns o mică avere cu ajutorul cluburilor din Dubai și în Germania, unde a lucrat 3 ani.

Au trecut 14 ani de la divorțul scandalos de marele gimnast Marian Drăgulescu și, chiar dacă în luna aprilie s-a recăsătorit, iată că Larisa Drăgulescu și soțul ei nu au pus la comun averea.

“Soțul meu își dorește un copil, eu nu! Nu mai vreau să îi fac niciun copil, nu îmi mai doresc! Acum vreau să mă ocup de copiii mei, de imaginea mea, de afacerile mele, am alte priorități. Mi-am cumpărat șase locuințe: am trei apartamente și trei case. Două le-am achiziționat după nuntă, dar sunt doar ale mele.

Înainte de a mă căsători, am făcut cu soțul meu contract prenupțial. După căsătorie, am fost iar la notar ca să fac alt contract prenupțial, că nu are niciun drept asupra bunurilor mele. Însă notarul mi-a zis că este legal să așteptăm opt luni de la căsătorie și apoi să facem alt contract prenupțial. Soțul meu are și el, în Germania, bunurile lui, plus o casă în Botoșani de la mama sa”, ne-a mărturisit Larisa Drăgulescu, în exclusivitate.