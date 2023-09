La cine au rămas fetele Alinei Sorescu după divorț și un an de procese: „Am plâns foarte mult”

În urmă cu 12 ani, Alina Sorescu a luat decizia de a se despărți de Alex Ciucu. De atunci, a urmat o perioadă dificilă. În cadrul emisiunii ”La Măruță”, celebra prezentatoare a făcut mai multe declarații dureroase despre divorțul prin care a trecut. În plus, artista a dezvăluit mai multe detalii despre custodia fetelor.

Alina Sorescu a mărturisit că după divorț a urmat o perioadă destul de grea. Cei doi au fost nevoiți apeleze la ajutorul magistraților pentru a se putea pune de acord cu programul de vizită al celor două fetițe. Procesul este încă desfășurare. Iar în ceea ce privește custodia, aceasta se pare că este una comună.

Încerc să fiu puternică și să mă ocup cât pot de bine de fete, să fiu încrezătoare că toate lucrurile se vor liniști la un moment dat. Încerc să mă concentrez foarte mult pe activitatea mea profesională, am renăscut profesional în ultima perioadă”.

Citește și: Câte joburi are Alina Sorescu, de fapt. Este o mămică extrem de ocupată: „E o perioada foarte plină” EXCLUSIV

Artista a mărturisit că jumătatea aceasta de an a fost una destul de dificilă, mai ales, din pricina programului fetelor. Acestea stăteau o săptămână la mama lor, iar cealaltă la tatăl lor. Cunoscuta prezentatoare susține că nu-i dorește niciunei mame o asttfel de experiență. Acum, Alina Sorescu susține că fetele au revenit la un program normal.

„Cum are Andra melodia ”Niciodată să nu spui niciodată”, sunt situații prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ce am trecut eu, nu a fost ușor pentru fete, mă refer la jumătatea asta de an în care au trebuit să plece săptămânal”.