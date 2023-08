Alina Sorescu a câștigat în fața lui Alexandru Ciucu în instanță. Fetițele vor locui cu mama lor. Când începe procesul de divorț

După o perioadă extrem de dificilă, Alina Sorescu a câștigat în fața lui Alexandru Ciucu în instanță. Judecătorul a decis suspendarea programului de vizită impus în luna martie de Judecătoria Buftea, în urma căruia cele două fetițe petreceau o săptămâna la domiciliul mamei, o săptămână la domiciliul tatălui, așa cum ceruse Ciucu. Vedeta a dezvăluit și când începe procesul de divorț.

Au avut o căsnicie ce, din exterior, părea perfectă, erau un model în rândul cuplurilor din showbiz-ul românesc. Nu au vorbit niciodată despre perioadele dificile prin care treceau, păstrând tăcerea și când în spațiul public au circulat zvonuri legate de o posibilă infidelitate a bărbatului.

În cele din urmă, povestea lor de dragoste a ajuns la final, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să pornească pe drumuri separate, însă procesul de divorț nu a fost unul lipsit de conlicte și momente tensionate. În luna martie, vedeta a primit o lovitură dură, după ce instanța a decis pentru cele două fetițe ale cuplului un program de vizită de o săptămână la tată și o saptămână la mamă, așa cum a cerut tatăl.

Cu puțin timp în urmă, Alina Sorescu a anunțat că a câștigat în fața lui Alexandru Ciucu, în instanță, reușind să obțină suspendarea acelui program de vizitare.

Vedeta a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă foarte grea, timp în care a fost martora suferinței „în toate formele ei” și că nu i-a fost deloc ușor să demonstreze adevărul în fața judecătorului. Alina Sorescu a adăugat că apelul la procesul de divorț va începe abia în anul 2024, în primăvară.

”A fost o perioada grea, eu ca mama am vazut suferinta in toate formele ei, insa cel mai dificil a fost sa demonstrez adevarul in fata instantei de judecata. Acum a fost o etapa importanta, insa apelul la procesul de divort va incepe abia in primavara anului viitor, mai dureaza pana cand eu si fetitele vom trai in liniste si normalitate.

Chiar daca parintii se despart si nu mai formeaza un cuplu, copiii au intotdeauna nevoie de mama si de tata, pentru a creste frumosi, echilibrati si fericiti, dar cel mai mult au nevoie de afectiune, stabilitate, predictibilitate, or toate acestea inseamna IUBIRE.

Va multumesc tuturor celor care mi-ati trimis mesaje si m-ati incurajat, insa vreau sa ii multumesc in special avocatei mele Nicoleta Popescu pentru profesionalism si implicarea enorma”, a încheiat aceasta.