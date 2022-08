La ce oră se culcă Gigi Becali. Mărturisirea surprinzătoare a latifundiarului

La ce oră se culcă Gigi Becali. Patronul FCSB se mândrește cu forma fizică deosebită pe care o are și la cei 64 de ani pe care i-a împlinit în luna iunie. Latifundiarul a explicat că mănâncă foarte sănătos, acesta fiind motivul sănătății sale de fier. Dar, cu toate că echipa sa luptă an de an pentru titlu și pentru un parcurs cât mai bun în cupele europene, Gigi Becali ratează anumite meciuri ale acesteia, dar și ale rivalelor sale din campionat dintr-un motiv ce ține tot de stilul său de viață.

„Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii. Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne, dacă nu tai eu animalul, dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc dacă nu tai oaia sau mielul și nu mănânc deloc mezeluri. Dimineață mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar”, a povestit Gigi Becali, la Pro Arena.

Mărturisirea surprinzătoare a latifundiarului

Gigi Becali a mai dezvăluit că marea sa bucurie zillincă este să își9 privească măcar o jumătate de oră cele 150 de oi pe care le are.

„Zilnic stau jumate de oră, mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape. Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie jumate de oră să văd, bucuria nu putem noi să o controlăm. Bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucuriei când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă”, a declarat Becali la România TV.

În plus, Becali a menționat că n-a fost bolnav niciodată și nici n-a lut vreun antibiotic în viața sa. El a mărturisit că suportă eventualele dureri fizice fără să ia pastile, pentru că sunt date de la Dumnezeu.

„Ce să mai cer? Ce mai am nevoie? Nici sănătate, că sănătatea nu mă mai interesează, că dacă vrea s-o dea s-o dea. Dacă primesc boală, eu ce trebuie să fac? Nu am fost niciodată bolnav, dar dacă primesc boală, eu zic „Mulțumesc”. Mă durea o măsea și nu am vrut antibiotic. Și nevastă-mea zicea „Pune, mă, antibiotic!” Şi mă durea, bubuia. Dar dacă Dumnezeu așa a vrut să-mi dea durerea… Am momente când vreau să duc durerea. De ce să nu duc durerea? Dacă Dumnezeu mi-o dă, lasă s-o duc. Dumnezeu nu dă boala aiurea așa, o dă pentru un scop”, a mai spus Gigi Becali la postul TV menționat.

„Eu mă culc devreme”

Gigi Becali pare că nu urmărește partidele de fotbal care încep la o oră mai târzie. Chiar decă e vorba de unele jucate de rivalele la titlu, așa cum a fost cazul meciului Rapid – FC Argeș, scor 2-1, de sâmbătă. Milionarul a declarat că se culcă la orele 22.00 – 22.30, astfel încât el află rezultatul final abia a doua zi dimineață.

„M-am uitat la începutul meciului cu FC Argeș. Dacă am văzut că Rapid a făcut 1-0, nu m-am mai uitat. Nu m-am gândit că se mai poate întoarce rezultatul. M-am culcat. Eu mă culc devreme, pe la 22-22:30. Dimineață, la 06:30, am văzut că a câștigat cu 2-0 (n.r. – de fapt, Rapid a câștigat cu 2-1). Noi tot cu CFR Cluj și Craiova ne vom lupta. Pe Rapid nu o iau în considerare. E o echipă bunicică. E o echipă de play-off, dar nu de titlu. Nu vreau să supăr pe nimeni. Cu tot respectul, dar nu are cu ce. Se văd mâna și influența antrenorului. Jucătorii au atitudine, dar e vorba de valoare. Nu că nu au valoare, dar nu e de titlu”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.

Gigi Becali va privi, probabil, tot meciul FCSB – Dunajska Streda, manșa secundă a turului 3 din Conference League. Partida e programată joi, 11 august, începând cu ora 20.30. În tur, vicecampioana s-a impus cu 1-0 pe terenul slovacilor.