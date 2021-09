La ce e atent Selly de fiecare dată când face cumpărături. Nu te-ai fi așteptat la așa ceva

Selly este cel mai de succes vlogger din România. El a devenit extrem de bogat, chiar înainte de vârsta majoratului.

Selly, recunoscător pentru educația primită de la părinți

Chiar dacă are tot ce își dorește și are suficienți bani încât să își cumpere orice vrea, tânărul are mare grijă la cumpărături. Este independent financiar de la 14 ani, dar nu face achiziții nechibzuite.

Tânărul de 20 de ani se bucură de un real succes pe Youtube, unde are peste 3 milioane de abonați. Părinții lui l-au susținut dintotdeauna în ceea ce a vrut să facă.

Selly a vorbit într-un interviu despre faptul că de șase ani nu le mai cere bani părinților și îi apreciază pentru educația pe care i-au oferit-o.

„Cred că ultima dată când le-am cerut alor mei bani a fost pe la 14 ani. Părinţii mei, care, apropo, sunt cei mai tari părinţi posibili (urmăriţi clipul meu cu detectorul de minciuni, cu tata) se bucură mult pentru mine şi sunt acolo pentru mine întotdeauna, mereu încearcă să mă ajute şi să mă susţină cât mai mult. Le voi fi întotdeauna recunoscător pentru educaţia dată şi pentru faptul că m-au lăsat şi încurajat să îmi urmez acest vis de a face vlogging.”, a spus el pentru Ok! Magazine.

Selly, foarte atent la banii din buzunar

Vloggerul spune că are valoarea banului și e atent la cheltuielile pe care le face. Se uită la bani, dar nu în sensul în care verifică etichetele produselor la supermarket.

„Nu cred că verific etichetele când fac cumpărături la supermarket, însă cu siguranţă „mă uit la bani“ — e foarte important să ai un control şi o privire de ansamblu asupra cheltuielilor pe care le ai, atât cele de business, cât şi cele personale. Cu toate astea, nu de puţine ori am cheltuit prea mult pe lucruri inutile, stupide sau care nu îşi merită banii.”, a mai spus el.

Ce planuri de viitor are

Totodată, Selly spune că are planuri mari de viitor. Până la 40 de ani își dorește să aibă o stabilitate profesională, dar și financiară.