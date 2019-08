La 107 ani, are secretul unei vieți lungi și nu ține de diete: cum a reușit performanța

La scurt timp după aniversarea vârstei de 107 ani, o femeie a decis să-și dezvăluie secretul longevității. Deși nu s-a ferit de efort fizic, ea crede că a ajuns la această vârstă din alte motive.

La nivel global, media de vârstă a crescut. Oamenii ating vârste din ce în ce mai avansate, iar natalitatea a scăzut în majoritatea țărilor dezvoltate. Motivul are legătură cu faptul că sistemul de sănătate este mai bun ca niciodată în occident și mult mai multe boli pot fi tratate în 2019, comparativ cu acum cinzeci de ani. Chiar și așa, dacă cineva depășește 100 de ani, ești un pic curios vizavi de stilul de viață pe care l-a avut.

Louise Signore a împlinit 107 ani, în urmă cu câteva zile. Ea locuiește în cartierul Bronx din New York și acolo și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. În azilul în care își desfășoară activitatea, are o dietă echilibrată și încearcă să facă exerciții fizice în mod regulat. Cu toate acestea, este de părere că motivul longevității sale a avut legătură cu altceva.

Din câte se pare, poți ajunge la 107 ani dacă nu te căsătorești niciodată, a afirmat Louise Signore. ”Dacă au educație fizică, fac exerciții. Dacă au dans, dansez. În continuare, dansez. După prânz, mă joc bingo, așa că am o zi plină.”, a explicat vârstnica pentru CNN. ”Cred că secretul pentru 107 este că nu m-am măritat. Cred că acesta este secretul. Sora mea spune că-și dorește să nu se fi măritate vreodată.”, a completat ea.

Ca referință, sora lui Louise Signore are 102 ani, deci s-ar putea ca familia ei să aibă gene bune. În Statele Unite, cea mai bătrână persoană la ora actuală este tot o femeie. Are 114 ani și s-a născut în Harlem, New York. Numele ei este Alelia Murphy. Chiar dacă a trăit în Bronx, surorile Signore s-au născut amândouă tot în Harlem.