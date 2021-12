Kun Aguero s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de starul argentinian de la Barcelona VIDEO

Kun Aguero s-a retras din fotbal. Unul dintre cei mai mari atacanți ai ultimului deceniu a spus „adio” carierei, la doar 33 de ani. Starul argentinian de la Barcelona a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, ca problemele cardiace cu care se confruntă îl obligă să-ți atârne „ghetele-n cui”. Kun Aguero a acuzat, la finalul lunii octombrie, o artimie cardiacă în timpul meciului cu Alaves. Problema s-a dovedit mai gravă decât părea inițial.

„Această conferință este pentru a vă informa că am decis să nu mai joc fotbal profesionist. Sunt momente foarte grele, dar sunt foarte mulțumit de decizia pe care am luat-o. Am pus pe primul loc sănătate.

Am fost pe mâna medicilor și mi-au spus că cel mai bun lucru ar fi să nu mai joc. Am luat decizia acum 10 zile . Am făcut tot posibilul să văd dacă există vreo speranță, dar nu prea sunt. Sunt foarte mândru de cariera mea. Am visat mereu să joc fotbal, de la 5 ani când jucam băteam o minge și visul meu era să joc în Prima Division. Datorita lui Independiente am ajuns în Europa, le mulțumesc celor de la Atletico, au pariat pe mine la 18 ani, celor de la City, care știu ce simt pentru ei, am lăsat ce e mai bun acolo, și cu oamenilor de la Barca”, a spus Kun Aguero, care s-a abținut cu greu să nu plângă, conform espn.com.